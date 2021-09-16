Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт» – установа відома і шанована. Скажемо більше: місце у нас святе й намолене, бо у Хеседі зроблено незліченну кількість добрих справ «на душу населення». 22 роки ми стоїмо на сторожі добра. Обслуговуємо клієнтів Хмельницької, Тернопільської, Рівненської і Волинської областей, освоїли 157 видів соціальних послуг!

Але наші клієнти знають, що в Хеседі вони отримують не лише матеріальні блага, а щось незмірно більше. Це любов і шанобливе ставлення, це задоволення духовних і культурних потреб. Особливою популярністю користуються концерти, екскурсії, відзначення єврейських свят і пам’ятних дат, всеосяжна допомога сім’ям та дітям, мистецькі та кулінарні майстер-класи, волонтерські проекти, медична і юридична допомога, бесіди, літературно-музичні вітальні, кіноперегляди, клуби за інтересами, серед яких – клуб розмовного івриту, спортклуб «Здорово жити!», чоловічий клуб… Та хіба все згадаєш? І весь той обсяг робиться силами невеличкого колективу.

Хтось із мудрих сказав: легко любити людство в цілому, але дуже важко – конкретну людину. Велике і чуле серце має битися в грудях, щоб у ньому знайшлося місце для кожного клієнта. Такий комплімент ми можемо зробити всім нашим працівникам. Байдужі і випадкові у нас не затримуються. Кожен з наших працівників як спеціаліст широкого профілю виконує цілу низку обов’язків. Тому-то ми так гордимося своїм унікальним колективом, і перед днем народження Хеседу започаткували проект «Обличчя Хеседу» спеціально для того, щоб познайомити вас із менеджерами фонду, причетними до творення благих справ, до примноження добра на Землі.

Давайте ж знайомитися!