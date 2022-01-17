Новий рік… дерев!

Так, є таке свято! Воно – без шампанського і олів’є, але не менш веселе. В Ізраїлі цей день (15 швата за єврейським календарем) ознаменовується масовим висаджуванням дерев в лісах, парках, скверах. На плантації ізраїльтяни приїжджають цілими сім’ями, і так зворушливо бачити, як навіть найменші жителі країни гордо несуть саджанці, вдвічі-втричі вищі від їх власного зросту, як малеча старанно висаджує і поливає рослини. Будьте впевнені: дитина, котра з року в рік допомагає перетворювати свою країну в квітучий сад, ніколи спеціально не пошкодить дерево, не ламатиме гілля.

Ізраїль – чи не єдина країна в світі, де є таке свято і точно єдина територія на планеті, на якій дерев у 21-ому столітті більше, ніж у 20-ому. Традиція масово висаджувати дерева виникла з початком заселення Ерец-Ісраель сіоністами-першопрохідцями наприкінці 19-го століття. Пік цих робіт прийшовся на 50-ті роки минулого століття. Тоді важко було забезпечити роботою численних репатріантів, і держава, щоб дати їм хоч якусь зайнятість, ініціювала ось таку громадсько корисну працю. Нині лісове господарство країни займає понад 120 тисяч гектарів, 95 відсотків (вдумайтеся в цю цифру) лісів Ізраїлю – рукотворні.

Дерева є символом єврейського відродження. Тора порівнює людину з деревом і зобов’язує кожного єврея посадити дерево на Святій Землі. Наш народ завжди прагне бути ближчим до Творця і розуміє озеленення свого місця проживання не як рекомендацію, а як заповідь, яку слід обов’язково виконувати, тому Ізраїль недаремно називають країною-оазою, країною-садом.

Наша громада широко святкує Ту бі-Шват. Звісно, в наших широтах ми не можемо висаджувати дерева 17 січня. Тим не менше, вчора в Хмельницькому общинному центрі «Тхія» наші діти малювали дерева бажань, висівали насіння зелені в грунт, дотримуючись усіх агротехнічних вимог, частувались фруктами, які ростуть на Святій Землі. Сьогодні відбулася онлайн-бесіда (з застосуванням відеоматеріалів про Ту бі-Шват) з учасниками проекту «Давай підключимось!», а в момент, коли друкуються ці рядки, діти розмальовують печиво у формі дерев, яке самі ж спекли зі своїми батьками напередодні. І не просто розмальовують, а прикрашають його різним їстівним декором. Шедеври, які шкода їсти. Головне ж – під час цієї творчої роботи менеджери фонду розповідають їм, що є маленька країна Ізраїль, наша історична батьківщина. Вона була похмурою і пустельною, але працелюбний ізраїльський народ зробив її квітучою, плодючою, комфортною для життя.

Погодьтеся, Ту бі-Шват – пречудове свято. Вітаємо вас усіх, зичимо доброго здоров’я й наснаги. І пам’ятайте: оскільки сьогодні ми не можемо виконати заповідь висаджувати дерева, то маємо борг перед Всевишнім і природою. Як тільки погода дозволить нам саджати дерева, зробімо це! Хтось на власній дачі, хтось під своїм будинком, хтось – у парку чи сквері.