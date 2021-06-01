Нова спеціальність – новий напрям у житті!

Завдяки Центру професійного та особистісного розвитку на базі Хмельницького БФ Хесед Бешт, члени іудейської громади багатьох регіонів України мають можливість змінювати вектор своєї кар’єри та розвиватися в улюбленій справі! Ми вітаємо члена Рівненської єврейської громади Лисак Ірину із закінченням курсів флористики! Бажаємо успіхів, розвитку та натхнення. Також запрошуємо тих, хто має потребу у працевлаштуванні, кар’єрному консультуванні, перекваліфікації, звертатися в проєкт «Центр професійного та особистісного розвитку»!
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