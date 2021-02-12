9 лютого було осквернено пам’ятний знак на місці колишнього єврейського гетто, яке діяло в м. Проскурів в 1941-1942 роках.

«НІКОЛИ ЗНОВУ!»

Невже ми хочемо повторення страшенної трагедії Голокосту в сучасні часи?

Ні!

Тому наш обов’язок – нагадати кожному хмельничанину про те, із чого починається трагедія… Відповідно до ст. 11 Конституції України кожен повинен знати, що відбувалося на нашій землі в недалекому минулому.

9 лютого 2021 року в м. Хмельницький біля пам’ятного знака жертвам Голокосту (а саме 16000 знищених 1941-1942 рр. у гетто євреїв) було виявлено два зображення свастики, намальовані балончиком з фарбою за допомогою трафарету. Ці дії відверто вказують на наявність антисемітизму й нацизму в нашому місті, що у свій час стало початком трагедії світового масштабу.

Відповідно до ст. 15 та ст. 21 Конституції України ми маємо право на свободу ідеології, і держава повинна захищати ці права. Ми, як представники Духовної ради, засуджуємо такі дії і просимо владу звернути на це увагу.

Адже на перший погляд нешкідливі малюнки натякають на історію Голокосту під час Другої світової війни та вказують на можливу екстремістську організацію, яка може становити загрозу для міста в цілому і євреїв особисто! Варто пам’ятати, що до війни в Хмельницькому мешкало близько 47% громадян єврейського походження. Немає сенсу розповідати, що сталося далі. Сьогодні в нашому місті ще залишилися євреї, яким хтось намагається нагадати минуле, а точніше, натякає, що їх може очікувати така ж доля і тепер. І що є в місті ще люди, які схвалюють поведінку нелюдів!

Питання, які хвилюють багатьох людей, особисто віруючих (християн усіх деномінацій) і будуть хвилювати і цікавити завжди, а в ці, останні часи, тим більше, – це питання про єврейський народ. Його місце в есхатології, у задумах Бога, його взаємодія з іншими народами, його обраність, а особливо – питання його впливу, позиції, відповідальності тощо.

Ми бачимо прояви антисемітизму в побуті, у політиці, у різних націоналістичних, соціальних, культурних колах, у людей різної національності…

Перш за все, антисемітизм – це внутрішня ворожнеча з Богом, яка виражається в ненависті до народу, з яким Він уклав вічний договір! Про це говорить все Святе Письмо – Біблія! Бог сприймає антисемітизм, як образу особисто на Свою адресу, тому що так написано: «Бо Бог, обітницю давши Авраамові, як НЕ МІГ ніким віщим поклястися, поклявся Сам Собою…» (Євр 6:13). Коли ми торкаємося єврейського народу, ми торкаємося до зіниці ока Божого: «Бо так промовляє Господь Саваот: Для слави послав Він мене до народів, що вас грабували, бо хто вас доторкується, той доторкується до зірця Його ока» (Зах 2:8). Тому і відплата за цей гріх приходить не тільки до беспосередньо грішника, а й до наступних його поколінь: «…Я Господь, Бог твій, Бог заздрісний, що карає за провину батьків на синах, на третіх і на четвертих поколіннях тих, хто ненавидить Мене» (UBIO 2М 20:5). Ми не хочемо проклять на Україні, але якщо ми не покаємося, їх не уникнути! Тому ми, як Духовна Рада міста, хочемо попередити наших вірян протистояти гріху антисемітизму і любити Бога, Який заповідав любити навіть своїх ворогів!

Просимо також СБУ звернути на це увагу, адже така дія надає психологічний тиск на людей, а це порушення ст. 28 Конституції України, де вказано, що кожен має право на повагу до його гідності!

Також хочемо донести до кожного жителя нашого міста: “Ті, хто не пам’ятають минуле, приречені пережити його знову”.

Тож будемо людяними одне до одного та поважатимемо всіх громадян України, не звертаючи уваги на національність.

Духовна Рада м.Хмельницького.





