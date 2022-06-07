Uncategorized Невсипуща турбота «Джойнта» У ці дні фонд «Хесед Бешт» видає клієнтам усіх регіональних представництв гуманітарну допомогу від Американського розподільчого комітету «Джойнт». Господині дуже задоволені наборами, адже вони включають все, що необхідне кожній сім’ї: крупи, макарони, олію, цукор, дефіцитну сіль, рибні та м’ясні консерви Continue Reading

Uncategorized Спорт дарує радість і впевненість Все розвивається, наші спортивні заняття також стали інтенсивнішими, наповненими складнішими вправами. Ми взяли до рук гантелі, підкачали м’язи, стали значно тренованішими, і це додає впевненості в собі. Після занять кожна з нас відчуває невимовну радість тіла, яку дарують активне навантаження Continue Reading

Uncategorized Відсвяткували Шавуот 6 червня єврейська громада Хмельницького зібралася в Хеседі, щоб традиційно в колі знайомих і друзів відзначити Шавуот. Це дуже велике свято, започатковане воно в честь значної події в історії людства – Сінайського Одкровення. В цей день в 2448 році від Continue Reading

Uncategorized Пікніки на честь свята Що ми знаємо про Лаг ба-Омер? Більшість із нас скаже (і будуть праві), що в це веселе свято влаштовуються пікніки з багаттями та шашликами, а діти стріляють з луків, грають рухливі ігри та всіляко забавляються. Але в першу чергу слід Continue Reading

Uncategorized Вони бачили війну… Вони – звідусіль: з Запоріжжя, Луганщини, Донеччини, Харківщини, з інших гарячих куточків країни. Зараз тимчасово зупинилися в Хмельницькому технологічному багатопрофільному ліцеї з загальноосвітніми класами ім. А. Мазура. В очах смуток, і це зрозуміло, вони бачили війну. Але відчаю нема, кожен Continue Reading

Uncategorized Екскурсія, концерт і спілкування Вимушені переселенці – це ще одна категорія, роботі з якою ми приділяємо величезну увагу. Вчора ми відвідали ту частину біженців, котрі поселені у відпочинковому комплексі «Ягода-малина» с. Головчинці. Їм там добре – є повний комфорт, повноцінне триразове харчування, навколо тиша Continue Reading

Uncategorized Займайтеся спортом і будьте здорові! Здоров’я коштує дорого – навіть звичайний візит до лікаря влітає в копієчку, що вже казати про якесь серйозне лікування чи, крий Боже, хірургічну операцію. То краще подбати про гарне самопочуття в інший спосіб: зайнятися спортом. Це точно допомагає. Навіть щоденні Continue Reading

Uncategorized Суттєва допомога У ці дні Хесед займається тим, що у нього виходить найкраще: соціальним захистом. Ми видаємо гігієнічні набори, до яких входять шампуні, зубні пасти, зубні щітки, серветки, предмети інтимної гігієни тощо, а також красиві, спеціально пошиті для наших клієнтів та клієнток Continue Reading

Uncategorized Песах відсвяткувала жіноча група Проекту Кешер￼ Цього року ми святкуємо незвичайний Песах, найжахливіший Вихід у нашому поколінні. Вісімдесят років, що минули з минулої війни, привчили нас до комфорту, спокою та безпеки. До медицини, яка навчилася рятувати більш-менш від усього. До веселого різнобарвного світу, облаштованого Continue Reading

Uncategorized Святкування Песах. Дружно зібралась єврейська громада у концерт-холі Хеседу, щоб традиційно відсвяткувати Песах. Випробування війною – найбільш підходящий час згадати про вихід з Єгипту. Але позбавлення від рабства – це одна з небагатьох річ, про яку євреї мають згадувати не раз в Continue Reading

Uncategorized Святкове вітання! Continue Reading

Uncategorized Свято буде красивим і урочистим! Сьогодні видалась напрочуд тепла, сонячна і гарна погода – наче спеціально замовлена до свята Песах. У нашому Хеседі кипить робота: менеджери та волонтери усіх реґіональних представництв фонду підготували традиційні пасхальні тарілки, виноградний сік, вітальні листівки, виготовлені дітьми, і здійснили ряд Continue Reading

Uncategorized У святому Меджибожі У своїй громаді «Хесед Бешт» зареєстрував чимало переселенців єврейської національності, яких війна погнала із рідних місць на чужину. Ми працюємо з ними навіть більше, як зі своїми. Розуміємо, що їм незмірно важче, ніж місцевим. Вони втратили домівки, роботу, малу батьківщину, Continue Reading

Uncategorized Підтримка від американських дітей Весь світ підтримує Україну в її палкому прагненні захистити рідну землю від ворожої навали. Сьогодні ми отримали до болю, до щему зворушливу звістку від дітей єврейської громади з м. Лорел, штат Меріленд (США). Вони вітають нас зі святом Песах та Continue Reading

Uncategorized В екстремальних умовах Суворі воєнні будні змушують нас працювати в екстремальних умовах. Сказав би хто, що нам доведеться приймати внутрішньо переміщених із зони бойових дій осіб, ми б не повірили. Такого точно ніхто не очікував. Але життя поставило таку задачу – Хесед її Continue Reading

Uncategorized Фандрайзингова компанія Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт» організовує фандрайзингову компанію, щодо збору коштів для переселенців, які постраждали внаслідок військових дій на території України. В сьогоднішніх реаліях важлива будь-яка допомога для людей, які вимушено покинули свої домівки та виїхали за межі своїх регіонів. Continue Reading

Uncategorized При доброму здоров’ї – до 120! Наприкінці березня ветеран Другої світової війни хмельничанин З. А. Єлевич відсвяткував свою 99 весну. На жаль, не мирну. У сорокових роках минулого століття молодий солдат Зельман боровся з німецькими фашистами пліч-о-пліч з росіянами. А тепер кращі сини і доньки України Continue Reading

Uncategorized Спонсорська підтримка Розуміючи потребу наших клієнтів у продуктах харчування, наші постійні спонсори і добрі друзі із Всесвітнього єврейського фонду допомоги WJR (Великобританія) та Місії «Стіхтінг Рухама» (Нідерланди) подбали про гуманітарну допомогу для підопічних Хеседу. Її отримали не тільки хмельничани, а й клієнти Continue Reading

Uncategorized Кипить робота на гуманітарному фронті У ці тривожні дні Хмельницький Хесед та його регіональні представництва працюють надзвичайно напружено. Працівники фонду вкотре обдзвонили усіх клієнтів, виявили потреби. Комусь необхідні ліки, багатьом - продукти харчування, товари побутової хімії, волонтерська допомога, оплата комунальних послуг тощо. Це був перший Continue Reading

Uncategorized Святкуємо Пурім! Навіть у цих складних воєнних умовах ми не забуваємо про єврейські традиції. Сьогодні – велике свято Пурім. В цей час воно особливо символічне, тому в кількох словах нагадаємо його історію. …Перський цар Ахашверош стратив за непослух свою дружину, а натомість Continue Reading

Uncategorized Наша професія – добрі справи! У ці буремні дні працівники Хмельницького благодійного фонду «Хесед Бешт» напружено працюють і роблять вагомий внесок в наближення перемоги. Наш фронт – благодіяння, добрі справи ми робимо професійно і з задоволенням. Вчора в честь великого єврейського свята Пурім ми передали Continue Reading

Uncategorized Зі святом! Continue Reading

Uncategorized Дорогі друзі! У нас – війна, повномасштабна і жорстока. Здавалося б, у такі моменти не до святкувань… Але Пурім – торжество особливе. Це свято чудес, дивовижного позбавлення від ворогів, порятунку від напасті. І хто знає, можливо, Всевишній приберігає для української багатостраждальної землі Continue Reading

Uncategorized Робимо все для перемоги! Біда одна не йде, а другу за собою веде. Ця народна мудрість справдилася в повній мірі. Україна ще не здолала коронавірус, як зазнала куди грізнішого лиха. В мирну країну прийшла війна, жорстока й кровопролитна. Але наш Хесед знов на передньому Continue Reading

Uncategorized Аптечки екстреної медичної допомоги Аптечки екстреної медичної допомоги Здоров'я - понад усе, про нього слід піклуватися в будь-яких обставинах. Саме тому благодійний фонд «Хесед Бешт» організував для всіх регіональних представництв створення та поновлення аптечок екстреної медичної допомоги. До питання збору медикаментів поставились з надзвичайною відповідальністю. Continue Reading

Uncategorized Історія, до якої можна доторкнутися ХБФ «Хесед Бешт» пов’язує плідна співпраця з територіальними громадами області. Шляхи історії об’єднали долі єврейського і українського народів, тісно переплели їх. Останнім часом керівництво громад звертається до нас по допомогу в створенні краєзнавчих музеїв, а ми охоче допомагаємо матеріалами. Деражня Continue Reading

Uncategorized ЄВРЕЙСЬКІ ПОГРОМИ: ВЕЛИКИЙ СОРОМ ЛЮДСТВА Сьогодні ми перегорнули ще одну трагічну сторінку історії єврейського народу та історії нашого міста. 15 лютого 2022 р. виповнилося 103 роки події, яка в історичній літературі отримала назву «Проскурівська кривава баня». Червона зона карантину внесла свої корективи в сьогоднішній захід: згідно Continue Reading

Uncategorized Книга «Дварім» - учасникам Мідраш-кафе Не по своїй волі євреї на довгі роки були відірвані від величної духовної спадщини предків. Тому можна зрозуміти їхній потяг до незгасимого світла Тори. Йдучи назустріч побажанням клієнтів, кілька років тому ми заснували в Хеседі клуб «Мідраш-кафе». Його учасники збираються Continue Reading

Uncategorized Розширюємо горизонти знань Щороку Хесед втілює в життя цілу низку цікавих програм. Проект «Давай підключимось!» - один з найбільш вдалих. Його учасниками стали понад 100 чоловік золотого віку (67+) в усіх регіональних представництвах фонду «Хесед Бешт». Вони при сприянні Джойнта безкоштовно отримали смартфони, Continue Reading