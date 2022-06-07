Невсипуща турбота «Джойнта»

У ці дні фонд «Хесед Бешт» видає клієнтам усіх регіональних представництв гуманітарну допомогу від Американського розподільчого комітету «Джойнт». Господині дуже задоволені наборами, адже вони включають все, що необхідне кожній сім’ї: крупи, макарони, олію, цукор, дефіцитну сіль, рибні та м’ясні консерви – аж до апетитних і смачних солодощів.
Клієнти просять висловити щиру подяку нашим спонсорам не тільки за цю продуктову допомогу, а й за повсякденну увагу й турботу. А ми з задоволенням виконуємо їхнє прохання!