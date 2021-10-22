Наталія Вікторівна КІРІЛЛОВА

Найкращими ліками від усіх хвороб є зайнятість. Ці слова філософа та психолога світового рівня Дейла Карнегі стали девізом для Наталії Кіріллової – керівника програми «Повертаймося на роботу».
Наташа допомагає членам нашої громади шукати роботу. І при цьому не абияку, а до душі. Бо важливо, щоб робота приносила не тільки достаток, а й задоволення. Втім, не менш важливо, щоб і кандидат на те чи інше місце відповідав посаді. Тому Наталя вивчає своїх клієнтів, аналізує їхні сильні і слабкі сторони, визначає вміння та навички.
Вона влаштовує семінари, організовує набір на різні курси, розповідає про те, як відкрити власний бізнес та про інші форми самозайнятості. Одним словом, реально допомагає молоді знайти своє місце в житті.
Наталія – серйозна, вдумлива, дисциплінована.