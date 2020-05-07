Наші вітання ветеранам

День Перемоги у війні з нацистською Німеччиною – воістину велике свято. Червона армія розчавила фашистську гадину, і світ зітхнув з полегшенням. Щоб подібне ніколи не повторилося, ми маємо засвоїти уроки Другої світової. І головний з них – людське життя має найвищу цінність, посягати на нього не має права ніхто!

Кожного року працівники ХБФ «Хесед Бешт» разом з ветеранами та молоддю єврейської громади і небайдужою громадськістю області проводять на меморіалах та біля пам’ятників жертвам нацизму мітинги з покладанням квітів, камінчиків і лампадок, розповідають про те, що євреї зробили величезний внесок у наближення перемоги. У цьому році карантин позбавив нас можливості зустрітися та честь честю вшанувати людей, битих війною, віддати належні почесті полеглим.

Натомість колектив працівників Хеседу та наші волонтери створили невеличкий фільм-реквієм. Він не претендує на «Оскар». Ми зробили його так, як підказали нам наші небайдужі серця.

Зі святом вас, ветерани! Мирного неба нам, усім сущим на Землі!