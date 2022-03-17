Наша професія – добрі справи!

У ці буремні дні працівники Хмельницького благодійного фонду «Хесед Бешт» напружено працюють і роблять вагомий внесок в наближення перемоги. Наш фронт – благодіяння, добрі справи ми робимо професійно і з задоволенням.
Вчора в честь великого єврейського свята Пурім ми передали солодощі діткам м. Хмельницького, котрі приходять на вистави у Хмельницький театр ляльок. Хоч малеча до кінця не усвідомлює, що таке війна, проте серцем відчуває тривоги та занепокоєння батьків. Діти налякані й напружені. Через те так важливо приділити їм увагу, розважити, як це роблять працівники лялькового театру, та підсолодити життя чимось смачним і солодким.
Ласуйте на здоров’я цукерками та печивом, наші юні друзі! Мирного неба вам, хай повернуться додому живими і здоровими ваші батьки, хай припиняться всі жахіття війни, хай чимшвидше наше життя увійде в нормальну колію! Ми віримо, що все буде, як у історії свята Пурім: народ буде врятований, а злий Аман буде знищений.