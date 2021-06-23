Народження міста Хмельницький

В музеї історії міста відкрилася виставка авторських робіт великого нашого друга, волонтера Хеседу, талановитого фотохудожника Леоніда Западенка. Це чудова нагода провести для наших клієнтів кілька цікавих екскурсій, адже значна частина експозиції висвітлює життя єврейської громади міста. Вчора відбувся перший похід до музею. Автор особисто провів нам екскурсію і розповів про своє життя. Показав свій перший фотоапарат «FED 2» та свої перші фотороботи. Яків Горбатий на одній із світлин впізнав будинок, в якому народився та ріс. Також ми побачили велику хоральну синагогу, якої вже давно не має.
В виставочному залі панувала надзвичайна атмосфера, яка перенесла учасника у минуле. Кожен відчував приємні спогади, пов’язані з тією чи іншою будівлею. Також через захоплюючі розповіді ми всі у своїй фантазії змогли перенестися і «втамувати спрагу газованою водичкою з подвійним сиропом», а також «скуштувати смачний пиріжок з лівером за 4 копійки».
Виставка не розчарувала. Хоч наше місто змінюється, розбудовується, гарнішає, відвідувачі подовгу затримуються і ностальгійно роздивляються саме ті фотографії, на яких зафіксовані вже неіснуючі будівлі та куточки міста.