Наближаємось до фінішу!

Підходить до завершення наш проект «Рука доброти». Зараз ми активно збираємо сувеніри для лотерейного розіграшу. Приємні несподіванки чекають на всіх учасників, хто отримав наклейку-оберіг «Рука Міріам», адже лотерея безпрограшна.
Сьогодні ми отримали духмяні чайні композиції від учасників клубу «Мандрагора» Тернопільського представництва нашого Хеседу. Ми вже заздримо тим, хто їх отримає. Композиції приготовлені з трав, зібраних в екологічно чистих місцях, напої з таких трав – вітамінно-лікувальні, справжня смакота. А ще тернополяни надіслали учасникам проекту «Рука доброти» власноруч вилиті шабатні свічки. Зроблені з душею, вони підсвітять та зігріють ваші свята.