Музика Анатолій Леонідович

Керівник ансамблю.
Вслухайтесь в його прізвище: Му-зи-ка…
Наче чуєш дивовижні звуки, які складаються в особливу мелодію. Так воно і є. Анатолій – людина-свято. Немов чарівні ліки, його виступи змушують нас забути усі негаразди і відчути, що життя прекрасне. Своєю творчістю він розфарбовує сірі будні в яскраві кольори. Завдяки Анатолію в Хеседі існує один із дивовижних напрямків соціальної реабілітації – музикотерапія. Його виступи – найкращий бальзам з розширеним спектром дії. Люди поспішають на його концерти задля того, щоб зарядитись позитивною енергією, і всі ми з нетерпінням чекаємо: «Для вас співає переможець міжнародних конкурсів ..», а потім ще довго не відпускають зі сцени. Через творчість Анатолія ми пізнаємо традиції і культуру народу. Виступи ансамблю «Хесед Бенд» – неповторні, саме в ньому Анатолій розкрив свій талант організатора. Разом з Галиною Гільберг були створені культурно-просвітницькі проекти «Життя чудових людей» та «Батьки і діти». Ми вдячні йому за його пісні під гітару, за його прагнення дарувати людям радість, за його невичерпне джерело натхнення, та за те, що його творчість надає насолоду, викликає душевне переживання, збуджує до роздумів, відкриває невидимий світ фантазій.