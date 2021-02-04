Молодіжний клуб

Стежками Баал Шем Това

До Дня захисту дітей Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт» та Всеукраїнська волонтерська мережа «Community» організували для малозабезпечених клієнтів Фонду та дітей групи ризику благодійний туристичний похід до лісу. Його метою був не лише відпочинок юних учасників на природі, але й здобуття необхідних для походу навичок та навіть основ виживання в дикій природі. Свою назву похід отримав за іменем цадика Баал Шем Това – засновника хасидизму, травника й цілителя, який проживав у Меджибожі, недалеко від місця проведення заходу.

Спілкування з природою завжди йде на користь людям, особливо дітям, та ще й під кінець навчального року. Після виснажливих екзаменів чи контрольних, хвилюючих останніх дзвоників, так приємно просто розслабитися у лісовій тиші чи прислухатися до щебетання пташок у смарагдово-зелених кронах дерев. Про об лаштоване джерело та невеличку хатинку в лісі, до якої прийшли учасники походу, знає небагато людей, тому тут рідко бувають відвідувачі. Діти одразу помітили відсутність сміття довкола об’єкту, що навело їх на думки лишити після себе нічим не гірший пейзаж. Напередодні дня захисту довкілля це була гарна ілюстрація культурного відпочинку на природі, дбайливого ставлення до багатств рідного краю.

Перед початком облаштування побутової частини тимчасового табору діти прослухали короткий інструктаж з техніки безпеки та збору дров для багаття. За умовами, їм було необхідно розпалити вогонь за наявності лише одного сірника, тому перш, ніж його використати, потрібно було подумати над конструкцією майбутнього багаття. Також за екологічними правилами, не слід було використовувати папір чи легкозаймисті речовини. Дітям довелося виготовляти трут – спеціальну суміш з дрібного листя, стружки, перетертої кори та пожухлої трави. Спільними зусиллями учасники походу не лише розпалили вогонь одним сірником, але й назбирали величезну купу сухих гілок, якої вистачило на весь час перебування у лісі.

Інструктор з виживання Дмитро Корніцький провів тренінг з теми безпечного перебування в умовах дикої природи. Всі разом діти визначили, що є пріоритетним в таких випадках, яку їжу можна споживати та де її брати, як шукати воду. Окремою лінією пройшла тема взаємодії з дикими тваринами. І хоча в локації такі трапляються лише ночами, правила безпеки слід пам’ятати й удень. Також можна було спробувати сконструювати для себе укриття на випадок ночівлі чи невеликого дощу.

Який же похід без пікніку? Улюбленою справою дітей на природі є приготування сосисок на вогнищі. Цього разу курячі сосиски смажилися централізовано, але всі бажаючі могли спробувати підсмажити для себе будь-який інгредієнт, що був у наявності. Найбільшої популярності набули бутерброди з сиром, який під дією вогню розтікався по всій поверхні хлібу.

Керівник осередку Всеукраїнської волонтерської мережі «Community» у Хмельницькому В’ячеслав Нагнибіда прочитав учасникам походу лекцію про життя Баал Шем Това. У післяобідньому спокої це було якнайкраще для засвоєння як їжі, так і корисної інформації. З постаттю цадика пов’язано багато історій, бувальщин та майс. Декілька хасидських історій було розказано й цього дня. Цілком можливо, що Баал Шем Тов колись був у цих місцях, позаяк до Меджибожу – рукою подати, а в пошуку лікувальних трав він міг проходити не один десяток кілометрів.

Вільний час діти присвятили рухливим іграм з м’ячем, обливанню джерельною водою та фотосесії з використанням моно поду. І зібравши усе сміття, переконавшись, що лишають після себе придатне для культурного відпочинку місце, учасники походу рушили назад. Цьогорічний День захисту дитини запам’ятається багатьом надовго, адже до сьогодні не всі діти були в походах. А корисні знання, здобуті тут, не стануть марними у подальшому житті.

Шаббат у «Діалозі»

«Діалог поколінь» – заснований 2013 року проект учасником проекту «Мецуда» В’ячеславом Нагнибідою, що покликаний налагодити тісні зв’язки між молодим та вже літнім поколінням громади для найкращого розуміння та підтримки одне одного. Новий етап у житті проекту розпочався в березні, коли у Хмельницькому розпочав роботу осередок Всеукраїнської волонтерської мережі “Community”, а підлітковий клуб ХБФ «Хесед Бешт» почав співпрацю з організацією “AJT”. Результатом цього симбіозу став великий Шаббат між представниками різних поколінь.

«Не стільки євреї зберегли Шаббат, скільки Шаббат зберіг євреїв» – каже одна з улюблених приказок про це щотижневе таїнство. Проект «Діалог поколінь» з поміж інших аспектів, чільне місце відвів саме для сумісних зустрічей Цариці-Суботи молоддю та літніми людьми. Адже на те вони й традиції, аби передаватися від поколінь до поколінь. Обидві сторони діалогу, а це гостинні члени громади з одного боку та учасники підліткового клубу з іншої, сприйняли таку ідею дуже жваво. Співробітники Хмельницького благодійного фонду «Хесед Бешт» виступили у ролі посередників, допомагаючи господарям осель, де проходили Шаббати, готувати на стіл та знайомили їх з юними відвідувачами. Шаббати відбулися у п’яти домівках, об’єднали близько трьох десятків членів громад й були надзвичайно теплими та душевними для всіх учасників.

Велику роль у кращому розумінні зіграла й стаття в газеті Хмельницької міської ради «Проскурів», яка вийшла напередодні зустрічей (посилання на електронну версію). Там йшлося про захід «Стіляга-party» в Общинному Центрі «Тхія», що організували самі діти. Оскільки наші старші люди звикли читати газети, то майже всі знали про цей захід, бачили групову фотографію його учасників. Таким чином людям було надзвичайно цікаво побачити в своїх оселях молодих людей, які в свої роки та за гарні справи вже потрапили на шпальти поважного у місті видання.

У кожній родині Шаббат проходив по-різному. Тобто різною була атмосфера й наповнення, а не традиції, спільні для всіх юдеїв. Приміром у оселі пані Попенко юним гостям розповідали багато цікавих та пізнавальних історій з виникнення традицій Шаббату, у сім’ї Воскобойників розмови точилися переважно про родинні зв’язки, коли старші люди розповідали про знайомство з батьками чи родичами присутніх у них дітей. А в родині Мазурик юні відвідувачі, які вже добре знаються на обрядах, дізналися, як важко було євреям в часи боротьби з релігією бодай зібратися разом, не те, що провести Шаббат.

Практика проведення спільних Шаббатів буде продовжена й надалі. Це надзвичайно позитивний досвід для обох сторін – молоді та людей старшого покоління. Такі зустрічі не просто зігрівають серця душевним теплом та освітлюють вогниками Шаббатніх свічок – вони зміцнюють общину, готують гарне підґрунтя для подальшого розвитку та процвітання.

_______________________

“Стіляга-party” у підлітковому клубі

Стиляги – веселі, безтурботні та елегантні… Їхній образ манить юнаків та дівчат навіть задовго після того, коли це було в тренді. Вечірку в стилі стиляг організувала відвідувачка підліткового клубу ХБФ «Хесед Бешт» Марія Розенбліт у рамках розширення повноважень наших юних клієнтів у підготовці до активної участі в житті общини.

Підлітковий клуб поступово змінює своє обличчя, оскільки діти мають здатність виростати. Майже рік тому, коли тут було зроблено ребрендінґ та взято курс на виховання мадріхів для общини усім учасникам оголосили новину: «В майбутньому ви станете активною спільнотою общини й самі будете організовувати та проводити заходи». Тоді дітлахи посміялися, але минув час і зроблені кроки дали результат. Більшість тодішніх учасників досягли не лише відповідного віку, коли не страшно братися за серйозні справи, але й набралися розуму, навичок, хисту та бажання для цього. Також вихованню молоді посприяла підлітковою організацією «AJT» та методичні поради її куратора – Алли Магас. Саме її візит до Хмельницького в березні 2015 року став остаточним стимулятором нашої молоді кидати ігри та починати активно діяти для власного розвитку та користі оточуючих. Адже надання широких можливостей самореалізації нашим дітям – перспективна задача працівників Фонду.

Марія Розенбліт завжди була активісткою та непосидючою вихованкою підліткового клубу. У Общинному Центрі «Тхія» вона бере участь у міжнародному проекті знайомства з єврейськими підлітками з США (JCC на Лонг-Айленді), веде групу хіп-хопу для однолітків та відвідує студію зображальних мистецтв. Взимку вона відвідала підлітковий табір «Скольмо», організований МОО «Джойнт», що лише зміцнило настрої дівчини на активну общинну позицію. Зрештою, все це вилилося у “Стіляга-party” – вечірці для друзів з підліткового клубу, що мала порадувати наприкінці навчального року втомлених постійними уроками школярів.

Оскільки ОЦ «Тхія» працює для всієї громадськості міста, то члени клубу цілком могли привести з собою бажаючих друзів. Аби лише всі дотримувалися дрес-коду: кеди, картаті сорочки, краватки для хлопців та пов’язки для дівчат. У програмі заходу крився небувалий сюрприз, який би не відбувся без участі самих дітей. Одвічну проблему з організацією дискотеки, коли хтось соромиться, а хтось не хоче (головний біль будь-кого з організаторів дитячих свят) вдалося перемогти, використавши новітні технології. Добірка відео з Інтернету з теми «Just Dance», коли люди мають повторювати за героями танцювальні рухи, підняли на данспол усіх без винятку учасників. Вдалося провести навіть танцювальний батл між різними командами, не кажучи вже про групові танці.

Повеселившись удосталь та відвідавши солодкий фуршет, діти зайнялися інтелектуально-асоціативною грою «Шляпа», що затяглася надовго, але подарувала море позитивних емоцій. Вечірка відбулася напередодні свята Лаг-Ба Омер, тому усі присутні вкотре пригадали традиції свята.

На заході була присутня позаштатний кореспондент газети Хмельницької міської ради «Проскурів» Катерина Уманець – гордість єврейської общини Хмельницького у царині молодіжної журналістики. Вона поспілкувалася з Марією та деякими учасниками заходу й підготує статтю для свого видання про методи виховання єврейської молоді у Общинному Центрі «Тхія».

Розширення горизонтів для нашого молодого покоління є кропіткою працею одразу декількох Центрів Фонду, однак це надзвичайно важливий процес. Перша «ластівка» минулорічних реформ вже вилетіла у світ й тепер ми очікуємо активізації молодіжного середовища. Адже попереду в активістів участь у вже дорослих проектах, пов’язаних з Всеукраїнською Волонтерською Мережею “Community” та багато чого ыншого й корисного.

_______________________

Танці на межі реальності

Підлітково-молодіжний клуб ХБФ «Хесед Бешт» переживає період затишшя. Вже лишилися позад гамірні дні шкільних випусків, для когось – складання Зовнішнього національного оцінювання. Тепер самий час відпочити й набратися сил для подальшої плідної роботи. А поки діти відвідують різні табори або їздять з батьками на відпочинок, у Общинному Центрі постійно працюють програми для тих, хто вже повернувся, або лише готується до поїздок.

Станом на зараз, шестеро підлітків вже відвідали різні єврейські таборові збори в різних куточках країни. Двоє лише поїхали, а ще троє – збираються з батьками до сімейного табору в с. Маньківка, що буде проводитися в комплексі «Аквадар» за підтримки МОО «Джойнт» та силами мадріхів Західного та Центрального регіону.

Одним з найпопулярніших способів літнього розвитку для учасників молодіжного клубу лишаються заняття з «Хіп-Хопу», що проводяться у ОЦ «Тхія» волонтеркою Настею. Дівчата продовжують тренувати гнучкість, координацію та пластику. Результати помітні всім, хто спостерігає за успіхами наших вихованок. Несміливі, несинхронні рухи, які були у них на виступі під час святкування Пуріму, змінилися відпрацьованими та чіткими па сучасного електронного напрямку хореографії. Приємно, що на своїх старших колег по ОЦ хочуть орієнтуватися й найменші відвідувачки Центру розвитку дитини, які із захватом спостерігають за тренуваннями.

Додала наснаги учасникам молодіжного клубу й в екологічному фестивалі розвитку «Грінфест», що проходив у місті 28-го червня. Відвідини цього заходу познайомили підлітків з різними тренінгами, майстер-класами, змаганнями й танцювальними колективами. А опісля, всі разом «відірвалися» на рок-концерті. ОЦ «Тхія» брала участь в організації «Грінфесту», тут проводилися збори оргкомітету и планувалися заходи, проходили окремі майстер-класи. Тому вдвічі приємніше, що наша молодь поступово інтегрується до загальноміського волонтерського руху, розвивається духовно та фізично.

Допоки всі не повернуться з таборів, клуб працюватиме в помірному режимі. Щоб потім, з новими силами взятися за масштабну підготовку до улюбленого осіннього свята – Рош а-Шана та 15-ї річниці заснування ХБФ «Хесед Бешт».

_______________________

Вікторина до Лаг Ба-Омеру

Сьогодні зайняття підлітково-молодіжного клубу в ОЦ «Тхія» було повністю присвячене Лаг Ба-Омеру. На превеликий жаль, вогнища в Общинному центрі не розведеш, та і луку зі стрілами тут ніколи не було. Тому заняття побудували на теоретичній частині, розглядаючи 33-й день відліку за Омером з різних боків та взнаючи нове за допомогою мережі Інтернет.

Вікторина для дітей мала пізнавальний характер, містила питання різного роду складності. Початкові завдання не потребували особливих знань – вони вже були присутні у всіх вихованців змалечку. А от особливі питання, складені спеціально до сьогоднішнього дня, потребували глибокого вивчення традицій. Тому дітям для відповіді на них запропонували скористатися Інтернетом у комп’ютерному класі. Для створення сприятливої робочої обстановки їм дозволялося брати з собою чай та печиво.

Результатом заходу стало поглиблення знань вихованців клубу про Лаг Ба-Омер, краще розуміння юдейських традицій. Інтерактивна форма роботи дітям сподобалася, адже зараз велика частина їхнього навчання так чи інакше пов’язана з Інтернетом. Тож наша задача спрямувати їх у правильне русло, навчити знаходити у мережі не лише «приколи» та «друзів», але й важливу та корисну інформацію.

_______________________

Скоро Пурім!

У молодіжно-підлітковому клубі ХБФ «Хесед Бешт» почалася підготовка до свята Пурім. Тут вкотре пригадали історію одного з чотирьох найбільших іудейських свят, додавши нові цікаві факти. Адже ті, хто впевнений, що знає абсолютно все – завжди помиляється. Євреї усе життя вивчають Тору і щоразу знаходять щось нове для себе. Так і зі святами: найбільшою новиною для дітей було те, що події Пуріма відбувалися впродовж десятку років, а не кількох днів.

Наглядним прикладом героїв Пуріму дітям слугували ляльки, які «мешкають» у ХБФ «Хесед Бешт» з 2000 року. Виготовлені майстрами Полонного, вони й досі перебувають у чудовому стані й завжди готові взяти участь у традиційному пурімшпілі. Учасники клубу могли не лише споглядати ляльки, але й пробували керувати ними. Ця справа нелегка, адже герої давнини досить важкі. Приміром тиндітна Естер у подобі ляльки сягая шести кілограмів! Не всім дорослим під силу вправлятися з такими персонажами.

Окрім Пуріму на засіданні клубу займалися й іншими важливими речами. Приміром – проводили кілька командних ігор на взаємодію та швидкість комунікації. Мадрих Влада Пилипчук-Кац підготувала низку вправ, які повеселили дітей та сприяли розвитку навичок командної роботи одночасно.

Наступної неділі (16 березня) засідання клубу відміняється. Та замість нього буде колективне відвідування заходу до свята Пурім у Міському Будинку культури. Це буде перше спільне відвідання подібного заходу таким складом колективу юних членів громади, що саме по собі є хвилюючим. Але діти налаштовані дуже позитивно – їм хочеться побачити справжній пурімшпіль та відчути атмосферу свята, коли лихий жереб минув їхній народ.

_______________________

Довіряти та допомагати

Недільне зібрання молодіжного клубу було присвячене темі довіри. Лави молодіжного руху постійно оновлюються новими учасниками. І хоча діти вже давно знайомі одне з одним, але більшість з них не спілкується щодня. Тому бар’єри у спілкуванні слід вміло руйнувати, згуртовуючи наших учасників в одну зіграну команду.

Для підвищення рівня довіри всередині колективу були вибрані прості, але дієві методики. Дітям запропонували розбитися на пари з тим, кого вони знають менше всього або спілкувалися дуже давно. Кілька хвилин пара мала спілкуватися з довільних тем, на кшталт «як пройшли мої вихідні». Далі парі було запропоновано обрати собі іншу пару, яку також в загальному знають не досить добре. Таким чином за кілька хвилин були поновлені знання одне про одного та справи кожного з учасників кола.

Другим етапом було завдання, яке відрізнялося підвищеним рівнем складності. Тепер діти, розбившись на пари, мали по черзі водити одне одного по кімнаті, коли у ведучого очі були розплющені, а у того, кого ведуть – закритими. Причому ведучий мав гарантувати безпеку свого підопічного: слідкувати, аби той не натикався на інші пари, предмети чи стіни, підтримувати морально. За кілька хвилин учасники процесу помінялися ролями. Цікаво, але більшості дітей сподобалося бути у ролі тих, кого ведуть. Це свідчить про високий рівень довіри у колективі.

А останнім завданням було, дійсно, складне та цікаве видовище. Тут було три категорії: діти з зав’язаними очима, діти, яким заборонено розмовляти, але можна показувати жестами й ті, які можуть говорити, але не можуть бачити людей, які не бачать. Завданням було зібрати предмети з підлоги й розставити їх на столі у певному порядку.

Чесно кажучи, не всі дорослі можуть справитися з таким. Наші діти з першого разу також не досягли потрібного результату. Й коли ведучий сказав, що заняття закінчено, діти почали протестувати, вимагаючи реваншу. З другої спроби справи пішли дещо краще.

Тепер учасники клубу з нетерпінням чекають поїздки у реабілітаційний центр «Школа Здоров’я» при ХБФ «Хесед Бешт» у с. Печеськи. Адже там на них чекає дуже цікава програма, яка має на меті зробити весняні канікули незабутніми.

_______________________

«Увага, міни!!!»

Не хвилюйтеся й не лякайтеся – нічого страшного насправді тут немає. Попри загрозливий заголовок ніхто, крім мадріхів молодіжного клубу, Общинний центр не мінував. Гра під назвою «Мінне поле» згуртувала юних ханіхів на черговому зібранні молодіжного клубу. Нелегке завдання діти виконали чітко та узгоджено, знайшовши стежину крізь вороже «мінне поле».

Основи командної роботи – один з важливих напрямків, яким займаються у молодіжному клубі. Для побудови міцної громади командна робота необхідна та важлива, тому розвивати ці здібності потрібно змалечку. Вік учасників клубу дозволяє вкладати у них навички, які згодом стануть у пригоді, практично, у всіх сферах навчання та життя.

Для вдалого проходження завдання, а саме знайти шлях крізь повне перешкод ігрове поле, дітям необхідно було діяти узгоджено та разом. Створення алгоритму тісно переплелося з численними спробами й невдачами. Але бажання довести свою команду до перемоги рухало усіма учасниками гри.

Керівник молодіжного клубу Вячеслав Нагнибіда наголосив: «Для того, аби подолати це завдання, вам необхідно розширити свою свідомість!» Спершу діти не звернули уваги на підказки, але колективно віднайшли їх і, все ж, зрозуміли, що мав на увазі ведучий. Фінальний крок дався гравцям не легко: близькість перемоги трохи пригнітила пильність та увагу. Але юна Настя Леченко таки подарувала своїй команді жадану перемогу, знайшовши вихід з небезпечного «мінного поля».

Надалі молодіжний клуб буде лише підвищувати планку для його учасників. Нагадаємо, що на них покладено великі надії та сподівання. Тому й ставлення до наших майбутніх мадріхів відповідне: ви найкращі, тому мусите докладати максимум зусиль, аби виправдати надії громади.

_______________________

Молодіжний «ребрендінг»

«Ти молодий? Ти прагнеш розвиватися, знайти нових друзів чи гарно провести час зі вже наявними? Ти цікавишся юдаїкою, традиціями, святами чи сучасним життям Ізраїлю? Тоді тобі, таки, до нас!» Такий лейтмотив присутній у діяльності сучасного підлітково-молодіжного клубу при ХБФ «Хесед Бешт». Цієї зими тут сталися зміни, які усі ми з гордістю називаємо «ребрендінг». Це пов’язано з динамічною соціальною політикою Фонду, спрямованою на задоволення потреб кожного клієнта.

Але давайте не брати до уваги складні соціальні терміни. Тимпаче, учасникам клубу вони не цікаві: діти не хочуть особливо знати, чому працює клуб, а щоб він збирався частіше. Вікова категорія, на яку зараз орієнтується ця общинна програма – 10-15 років. І хоча окремі педагоги кажуть, що ці вікові категорії мають різницю, на рівні клубу це не надто помітно. Діти знайомі з дитинства, тому мають спільні інтереси, немає бар’єру у спілкуванні. До того ж, програма клубу настільки адаптована, що є однаково цікавою для усіх вікових категорій, базуючись на ізраїльських методиках, виважених до дрібниць спеціалістами «Джойнту».

Кожного зібрання діти розглядають теми, які розвивають їх, як особистості, знайомляться з традиціями та звичаями єврейського народу. На благо, юдейський календар багатий святами, підготовка до яких входить у розвиваючу програму. А у час, коли до свята ще далеко, діти вчаться лідерству, ораторському мистецтву, рукоділлю, роботі в команді, займаються спортом, танцями та навіть розробляють комп’ютерні ігри.

На теперішню «зміну» молодіжного клубу покладено великі надії. На ще не зовсім дорослі п’ятки молодих членів громади вже наступає ще більш молоде покоління. Тому сьогоднішні учасники клубу проходять підготовку у «Школі мадріхів», аби вже за кілька років самим стати до керма молодіжного клубу. Нові мадріхи є стратегічною задачею для менеджерів ХБФ «Хесед Бешт». Оновленна програма занять вкоріниться у молодіжних клубах Хмельницького, Тернополя, Кам’янець-Подільського та Старокостянтинова.

На разі, лишається лише відкритим питання про назву клубу. Але право вибрати достойне ім’я для своєї спільноти надане виключно її молодим учасникам.