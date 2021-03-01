Uncategorized Жіноче пальто Менеджери ХБФ «Хесед Бешт» щодня обдзвонюють клієнтів фонду. Запитують про здоров’я, самопочуття, емоційний стан, виявляють матеріальні потреби. В ході таких обдзвонів сформувався чималенький список на зимові пальто. І невдовзі в рамках програми «Зимова допомога» Хесед придбав 70 новеньких жіночих зимових Continue Reading

Uncategorized Збір конкурсних заявок подовжено до 15 березня! Навколо нас є багато людей, котрі роблять добрі справи, допомагають ближнім. Вони роблять це від чистого серця і часто навзаєм не отримують навіть простого «Дякую». Конкурс «Благодійна Україна» – прекрасний шанс вшанувати благодійників. Ви робите добрі справи або знаєте людей, групи, організації, Continue Reading

Uncategorized Молодіжні посиденьки в Пурім Про Пурім – найвеселіше свято в єврейській традиції, свято світла та радості, більше дізналися учасники Молодіжного клубу та волонтери ХБФ «Хесед Бешт». Під час захоплюючих настільних ігор наші гості довідалися, що Пурім відзначають у памʼять про порятунок євреїв від повного знищення Continue Reading

Uncategorized Прощавай, веселий Пурім! Цього Пуріму до наших малорухомих і хворих клієнтів завітали веселі клоуни. З веселими жартами, приповідками, пурімськими гостинцями. В подарункових наборах – традиційні трикутні гоменташі («аманові вушка»), продукти харчування та солодощі. Не зайвими в коронавірус виявилися й антисептики та захисні медичні Continue Reading

Uncategorized АНТИСЕМІТИЗМУ – РІШУЧЕ НІ! Опубліковано звіт за 2020 рік стосовно випадків антисемітизму в Україні. Як повідомляє Об'єднана єврейська община України в звіті, минулого року зафіксовано 49 випадків антисемітизму, а також випадки, котрі можуть бути сприйняті як антисемітизм, але такими не були. Загальна кількість антисемітизму є Continue Reading

Uncategorized Веселого, щасливого Пурима! Continue Reading

Uncategorized «Аманові вуха» до Пуріму До свята Пурім в Центрі соціальної допомоги ХБФ «Хесед Бешт» стояли неймовірні аромати: на кухні випікалися традиційні смаколики – гоменташі. В майстер-класі взяли участь п’ятеро учасників молодіжного клубу: два хлопці та троє дівчат. «Аманові вуха» будуть доставлені патронажними та командою Continue Reading

Uncategorized Пуримські маски В творчій майстерні ХБФ «Хесед Бешт» 23 лютого відбувся майстер-клас в дитячому клубі «Бештики» з виготовлення карнавальних масок. Керівник творчої майстерні Світлана Тукало розповіла діткам про історію та традиції святкування Пуріму, про чарівну Естер та її сувій. Діти самостійно вирізали Continue Reading

Uncategorized Молодіжний клуб 17.02.2021 відбулася онлайн-зустріч учасників Молодіжного клубу, лідером якої є Павло Гетманюк та учасників Сімейного клубу. Ми запропонували нашій молоді комп’ютерні курси, поговорили про історію свята Пурім та визначилися із подальшим планом роботи та приємно поспілкувалися. Continue Reading

Uncategorized Мітинг-молебень Сьогодні ми перегорнули ще одну трагічну сторінку історії єврейського народу та історії нашого міста. 15 лютого 2021 р. виповнилося 102 роки події, яка в історичній літературі отримала назву «Проскурівська кривава баня». На мітинг-молебень до пам’ятника жертвам проскурівського єврейського погрому зійшлися члени Continue Reading

Uncategorized «НІКОЛИ ЗНОВУ!» 9 лютого було осквернено пам’ятний знак на місці колишнього єврейського гетто, яке діяло в м. Проскурів в 1941-1942 роках. «НІКОЛИ ЗНОВУ!» Невже ми хочемо повторення страшенної трагедії Голокосту в сучасні часи? Ні! Тому наш обов’язок – нагадати кожному хмельничанину про те, із чого Continue Reading

Uncategorized Клуб розмовного івриту Певний час члени Клубу розмовного івриту зустрічалися на заняттях лиш на платформі Zoom. Після локдауну Клуб відновив офлайн-роботу з клієнтами молодшого віку. Підопічні віку 60+ і далі приєднуються до прямих трансляцій уроків в режимі онлайн. Головне – заняття тривають, і Continue Reading

Uncategorized ЗАПРОШЕННЯ НА МІТИНГ 15 лютого 2021 року виповнюється 102 роки події, яка в історичній літературі отримала назву «Проскурівська кривава баня». На знак вшанування пам’яті жертв єврейського погрому Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт» проведе мітинг-молебень. Він відбудеться 15 лютого об 11 годині біля пам’ятника Continue Reading

Uncategorized JCC online Найбільша єврейська благодійна організація "Джойнт" (JDC) запустила на платформі YouTube онлайн-телебачення для євреїв з країн СНД - JCC online. За словами організаторів, тепер користувачам не треба підписуватися на різні джерела інформації в YouTube, адже весь цікавий контент єврейської спрямованості зібраний на Continue Reading

Uncategorized Відкриття меморіальної дошки 27 січня – набатна дата. Цього дня все прогресивне людство планети відзначає Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, запроваджений рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року. Хоч Друга світова війна відходить все далі й далі, її криваві злочини ніколи Continue Reading

Uncategorized Пам’ять жертв Голокосту https://www.youtube.com/watch?v=003B7bgkn_M&feature=youtu.be Continue Reading

Uncategorized ЗУСТРІЧАЄМО ТУ БІ-ШВАТ Ту бі-Шват — новий рік дерев у єврейському календарі, єврейське свято. Відзначають на 15 день місяця Шват (січень — лютий). Існував звичай саджати дерева на честь кожного немовляти. На честь дочки саджали кипарис, а на честь сина — кедр. Росла Continue Reading

Uncategorized 27 січня євреї всього світу святкують Ту бі-Шват https://www.youtube.com/watch?v=RObDs2qOzyY Continue Reading

Uncategorized Запрошення на мітинг Щороку 27 січня все прогресивне людство відзначає Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту, запроваджений рішенням Генеральної Асамблеї ООН від 1 листопада 2005 року. В середу, 27 січня 2021 року об 11 годині за адресою вул. Вайсера, 15, відбудуться урочистості з нагоди Continue Reading

Uncategorized Дорогие друзья! Continue Reading

Uncategorized До побачення, Ханука! «Прощання з Ханукою» - так називався наш тематичний онлайн-шабат від 18 грудня, який хмельницькі менеджери фонду провели для хмельничан – учасників груп «Шабат», «Іврит», «Община» та для тих клієнтів з усіх наших регіонів, хто підключився до нашого святкування. А таких Continue Reading

Uncategorized Від серця до серця В цей непростий період карантину, викликаний пандемією «Ковід-19», напередодні Хануки ми реалізували новий ханукальний проект «Від серця до серця», який об’єднав єврейські громади з різних міст Західного регіону України і приніс їм радість та запалив святкове світло в їхніх серцях. Continue Reading

Uncategorized Прощаемся с Ханукой! https://www.youtube.com/watch?v=gKztCdiH8mc Continue Reading

Uncategorized Увага: конкурс! Оргкомітет Національного конкурсу «Благодійна Україна» розпочав прийом заявок на 14-й Національний конкурс «Благодійна Україна-2020». Звертаємо увагу потенційних учасників на зміни та доповнення в номінаціях конкурсу. Оргкомітет вперше запровадив номінацію «Менеджер року у сфері доброчинності». Детальніше про цю номінацію тут: https://blagoukraine.org/news/485-meneger_roky.html?fbclid=IwAR3_PMbmy8g6V9WFXngc9ourdJgCfnULCWDRsSyjUCF5T7Ku3pdwMHhaUW8) Оргкомітет конкурсу Continue Reading

Uncategorized Шестую свечу мы зажгли в Каменец-Подольском региональном представительстве "ХБФ Хесед Бешт" и передаем свет на Землю Обетованную https://www.youtube.com/watch?v=E-QgvElgOKM&t=1s Continue Reading

Uncategorized Трагічний день в історії міста 14 грудня 1941 року гебітскомісар підписав наказ про переселення євреїв Проскурова зі своїм майном у гетто. Воно було створене в єврейських кварталах, які загородили колючим дротом. Гетто простягнулося від річки Південний Буг по вулиці Кам'янецькій до вулиці Подільської, по Continue Reading

Uncategorized Пятую свечу мы зажгли в Тернопольском региональном представительстве "ХБФ Хесед Бешт" и передаем свет в Каменец-Подольское региональное представительство "ХБФ Хесед Бешт". Хаг Ханука Самеах. https://www.youtube.com/watch?v=G3a3_BdUQx4 Continue Reading

Uncategorized Четвертую свечу мы зажгли в г. Шепетовка и передаём свет в Тернопольское представительство "ХБФ Хесед Бешт" Хаг Ханука Самеах. https://www.youtube.com/watch?v=jTK1dAIyQ9Q&feature=youtu.be Continue Reading

Uncategorized Третью свечу мы зажгли в Волынском представительстве ХБФ "Хесед Бешт" и передаём свет в г. Шепетовка. Хаг Ханука Самеах. ! https://www.youtube.com/watch?v=Vr1IMkXTwoc Continue Reading