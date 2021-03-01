Молодіжні посиденьки в Пурім

Про Пурім – найвеселіше свято в єврейській традиції, свято світла та радості, більше дізналися учасники Молодіжного клубу та волонтери ХБФ «Хесед Бешт».
Під час захоплюючих настільних ігор наші гості довідалися, що Пурім відзначають у памʼять про порятунок євреїв від повного знищення в часи царя Ахашвероша, який правив Перською імперією. Сановник царя Аман надумав знищити всіх євреїв і кидав жереб (пур), щоб обрати для цього час. Від слова «пур» свято отримало назву Пурім. Та планам Амана не судилося здійснитися. Всевишній, проявивши свою божественну волю через мудрість та рішучість Мордехая та жертовність цариці Естер, порятував єврейський народ.
Всі гості скуштували гоменташі – «вуха Амана» та ділились своїми цікавими історіями.