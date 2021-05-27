Модельні стрижки – безкоштовно!

Одна з послуг фонду «Хесед Бешт» клієнтам – безкоштовні стрижки в рамках проекту «Взаємодія». Спочатку наші підопічні дещо підозріло ставилися до пропозиції, але ті, хто подолали свої побоювання, вже віддавна стали постійними клієнтами хмельницького салону «Шарм». Перукарі не просто виконують акуратні і модельні стрижки, вони дають слушні поради з догляду за волоссям та фарбування, експериментують зі зміною фасону. А головне – вони роблять свій вагомий внесок у справу благодійництва.
Вдячні власниці салону «Шарм» Ірині Востриковій наші клієнти, дякуємо й ми, працівники фонду. Нам приємно, що підопічні Хеседу виходять із салону красунями. Це аксіома: кожна жінка в будь-якому віці прагне бути привабливою – від цього значною мірою залежать її самооцінка та самопочуття.