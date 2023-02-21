Сьогодні – Міжнародний день рідної мови. У євреїв їх дві: ідиш і іврит.

Що таке ідиш? Це колоритна мова повсякденного спілкування європейських євреїв, так званих ашкеназі. Її ще називають маме лошн, тобто, рідна, мамина мова. Ідиш склався в 10-14 століттях на основі одного з німецьких діалектів басейну ріки Рейн. Це мікс, комбінація з німецької мови (на 68 відсотків), івриту (17 відсотків слів) і слов’янських мов (на 15 відсотків).

До війни в світі на ідиш розмовляло близько 11 мільйонів людей. І євреї з України, Німеччини чи, скажімо, Румунії з легкістю могли знайти спільну мову з іншими євреями Європи. Але Голокост часів Другої світової війни забрав життя шести мільйонів європейських євреїв, третини нації. Ідиш – це ще одна велика втрата часів Голокосту, він не сам вимер, він розстріляний, вирізаний, випалений…

Зараз на ідиш розмовляють менше двох мільйонів євреїв. Це ультраортодоксальні громади в окремих місцях держави Ізраїль та в американському Брукліні. Проте віднести ідиш до вимираючих мов було б неправильно, бо зараз іде величезна робота з його відродження. Навіть у Києво-Могилянській академії викладається юдаїка, і в студентів є можливість, навчаючись на гуманітарному факультеті, вивчити ідиш як додаткову спеціалізацію.

Ідиш має ще одну назву: його трохи скептично називали «жаргон». Бо це проста домашня мова. А от давньоєврейська мова іврит називається лошн койдеш, або свята мова. На івриті ніхто ніколи не розмовляв, 18 століть він був мовою розмови з Богом, молитви, мовою священних книг, літератури, філософських трактатів. Може, саме тому Ізраїль зробив не ідиш, а іврит, святу мову, своєю державною. Відродження івриту стало можливим завдяки групі ентузіастів, найвідоміший з яких Еліезер бен-Єгуда. З тих пір він вважається «батьком» івриту. Створення сучасного словника стало справою його життя. Доволі швидко давньоєврейська мова з мертвої перетворився на таку, що відповідає усім сучасним потребам повсякденного, ділового і духовного життя, і є одним з вирішальних факторів єврейського національного відродження.

Враховуючи той факт, що ще не так давно іврит не мав живих носіїв, феномен його відродження до стадії повноцінного засобу комунікації досі залишається унікальним і неповторним. Це мова другого народження.

Цікаво, що шрифт як для ідишу, так і для івриту є єдиним. Слова в обох мовах пишуться справа наліво, а цифри – зліва направо. Що ще цікавого в єврейській писемності? Літери в письмі між собою не з’єднуються. В івритському алфавіті лиш 22 букви, всі вони приголосні. Голосних літер нема, голосні звуки передаються на письмі системою знаків – крапок і рисок під приголосними буквами.

Хоч іврит – мова дуже древня, вона змінилася не суттєво, древні слова збережено відсотків на 80, і лиш 20 відсотків слів – нові й сучасні.

До речі, у нашому фонді «Хесед Бешт» діє клуб розмовного івриту. Євреї хочуть знати свою рідну мову і наполегливо її вивчають. Раз у тиждень ми збираємось, спілкуємося на івриті, читаємо, пишемо. А близько десятка учасників клубу, які з початком війни репатріювалися в Ізраїль, пишуть нам у соцмережах, що знання мови, набуті в нашому клубі, їм дуже знадобилися. Значить, наша праця не була марною!