Міжнародний день боротьби раку

Щороку 4 лютого у світі відзначають день боротьби з раком. Рак – це загальне визначення більш ніж 100 хвороб, які можуть уразити будь-яку частину організму. До 40 % усіх випадків захворювання раком можна запобігти. При багатьох видах раку, існує високий шанс вилікуватись, у випадках їх раннього виявлення і правильного лікування.
В рамках профілактики раку молочної залози у ХБФ «Хесед Бешт» був проведений день здоров’я для ВПО та членів общини. Був запрошений лікар мамолог першої категорїї Дробнер Ігор Гаррійович. Під час зустрічі з учасниками лікар надав вичерпну інформацію щодо важливості щороку проходити огляд молочних залоз, яку профілактичну роботу слід проводити для попередження розвитку патологічних змін. Також кожна учасниця отримала змогу професійної консультації від мамолога.
Щороку 4 лютого у світі відзначають день боротьби з раком. Рак – це загальне визначення більш ніж 100 хвороб, які можуть уразити будь-яку частину організму. До 40 % усіх випадків захворювання раком можна запобігти. При багатьох видах раку, існує високий шанс вилікуватись, у випадках їх раннього виявлення і правильного лікування.