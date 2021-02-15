Сьогодні ми перегорнули ще одну трагічну сторінку історії єврейського народу та історії нашого міста. 15 лютого 2021 р. виповнилося 102 роки події, яка в історичній літературі отримала назву «Проскурівська кривава баня».

На мітинг-молебень до пам’ятника жертвам проскурівського єврейського погрому зійшлися члени єврейської громади та небайдужа громадськість міста, щоб вклонитися світлій пам’яті численних жертв розгнузданої гайдамаччини.

Жертвами погрому були здебільшого прості люди, жили вони скромно і чесно, на хліб для своїх сімей заробляли важкою працею, в політику не лізли. Іудейська громада на початку ХХ століття була досить заможною і робила великий внесок в економічний та духовно-культурний розвиток міста. Але уражені бацилою антисемітизму бандити цього не бачили. Вони розглядали євреїв як небезпечний елемент для українського суспільства. Добре відомий отаман Семесенко закликав козаків і гайдамаків вирізати все єврейське населення, вдумайтеся, для порятунку України!..

1600 життів було обірвано в один день. Величезна кількість погромлених отримали важкі рани й каліцтва, проте безмірно важчими були душевні травми і страждання. Бо за що? Похорони жертв тривали два дні. 960 дітей залишилися сиротами…

Слова співчуття та солідарності учасникам скорботного зібрання передала голова Державної служби України з етнополітики та свободи слова Олена Богдан. Присутні помолилися разом з рабином м. Хмельницького і області Йосефом Тейтельбаумом. Наостанок група учасників мітингу відвідала могилу праведника єврейського народу, священика Климентія Качуровського, який в грізний час став на захист євреїв і поплатився за це життям.