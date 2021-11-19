Мікрозелень

Щоб підтримати імунітет
50 учасникам Денного центру (а все це люди старшого віку) Хесед видав набори мікрозелені. Важко переоцінити користь зелених паростків. Пробуджене зерно містить найбільшу за весь період вегетації концентрацію вітамінів і мікроелементів, необхідних для енергії росту.
Найперше – це вітаміни А, групи В, С, D, Е, К, РР, ферменти, амінокислоти, понад 90 мікроелементів, серед яких залізо, магній, калій, кальцій, цинк, марганець, селен, а також хлорофіл, протеїн, клітковина. Мікрогрін застосовують у вигляді смузі, як додаток до салатів, гарнірів, бутербродів, соусів. Переважна більшість наших клієнтів вперше зустрічається з таким делікатесом. Сподіваємось, не востаннє.