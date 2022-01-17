Мідраш-кафе знову працює!

Єврейські мудреці говорять, що вивчення Тори рівноцінне виконанню всіх заповідей. Чому так? Все просто: вивчення Тори призводить до виконання всіх інших заповідей. Тора є мудрістю Всевишнього, тому її вивчення – це можливість доторкнутися через Божественну мудрість до самого Творця. Обов’язок вивчати Тору поширюється не тільки на мудреців і рабинів, а на всіх іудеїв, бо сказано: «Спадщина вона общини Якова».

Уже кілька років у нашому Хеседі діє Мідраш-кафе. Хто хоч раз побував у ньому, той досі зберігає свою прихильність клубу. Бо відчув на собі, що вивчення Тори робить людину одухотвореною, очищеною, підвищеною. Про Тору сказано: «Ширша від моря вона». Її вивчають все життя. І ми раді, що свого часу започаткували таку програму та можемо посприяти всім бажаючим членам нашої громади вивчати безмежну мудрість Тори. В карантин заняття не раз призупинялися, але ми при найменшій можливості відновлюємо їх. От і цього разу клуб відновив свою роботу після червоної зони та численних вихідних. В неділю, 16 січня, ми при повному дотриманні правил карантину слухали черговий тижневий розділ Тори, а також бесідували про єврейське свято Ту бі-Шват.