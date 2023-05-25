За сприянням Хмельницького благодійного фонду «Хесед Бешт» та #evzfoundation в Кам`янець-Подільському регіоні було створення сприятливої та креативної атмосфери де літні люди могли взяти участь у різноманітних заняттях, спрямованих на розвиток дрібної моторики рук, сприяючи їх фізичному та психологічному благополуччю.
Було організовано декілька майстер-класів, де літні люди навчилися виготовляти різноманітні ремесла.
Завдяки успішному проведенню заходу та позитивним враженням учасників, було забезпечено підвищення свідомості про важливість розвитку дрібної моторики рук у похилому віці.
Учасники (в’язні гетто та праведники світу) з задоволенням брали участь у майстер-класах а також насолоджувалися часом.
Так працює програма “ Ми поруч” допомагаючи людям переживших Голокост.