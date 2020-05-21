Ми любимо тебе, Єрушалаїм!

Сьогодні євреї всього світу святкують день Єрусалиму. Це місто після звільнення і об’єднання в результаті шестиденної війни стало найбільшим у єврейській державі: кожен десятий ізраїльтянин є столичним жителем.
Єрусалим – це джерело натхнення і духовного устремління не лише мешканців Ізраїлю і єврейського населення діаспори, а й усього світу в цілому, він – колиска трьох релігій, і притягує туристів та паломників з усіх куточків Землі. Вони приїздять, щоб побачити красу предковічного міста, отримати свіжі враження від його легендарної минувшини, доторкнутися до релігійних святинь та отримати духовне підживлення від цього місця сили. Водночас столиця Ізраїлю є не лише древнім, а й дуже сучасним, технологічним містом.
В день Єрусалиму в місті відбувається традиційний марш з національними прапорами і створюється «живий ланцюг», котрий зв’язує центр Єрусалиму з Західною стіною. А менеджери ХБФ «Хесед Бешт» взяли участь у флешмобі «День Єрусалиму», в якому при допомозі платформи Zoom взяли участь працівники Хеседів багатьох країн СНД.