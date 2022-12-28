Меморандум про співпрацю

Представники Хмельницького міського Червоного Хреста завітали в ХБФ «Хесед Бешт» з метою підписання Меморандуму про співпрацю. В подальшому даний договір дає право на проведення різноманітних спільних заходів як з дітьми, так і з людьми похилого віку.
До речі, співпраця між нами тривала і досі. Хесед спільно з Червоним Хрестом провели навчання більш ніж 20 вимушено переміщених осіб основам надання першої домедичної допомоги з видачою сертифікатів міжнародного зразка. Кожних два тижні для членів єврейського громади проводяться тренінги з основ здоров’я. В планах ще багато нових цікавих та ефективних ідей, які спільними зусиллями обов’язково будуть реалізовані в наступному році і, сподіваємось, принесуть максимальну користь найвразливішим верствам населення. Спільно ми творимо добро та підставляємо плече нашим підопічним в скрутні моменти життя.