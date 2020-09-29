Меджибіж знову здивував і порадував

В неділю, 27 вересня, в Державному історико-культурному заповіднику «Межибіж» відбулася презентація проекту «Меджибіж полікультурний», реалізованого ним у партнерстві з Хмельницькою обласною громадською організацією «Меджибіж-2000».
Учасники заходу першими отримали щойно виданий в рамках цього проекту ілюстрований путівник «Меджибіж полікультурний», що складається з розділів «Меджибіж український», Меджибіж польський» та «Меджибіж єврейський». А далі був чудовий концерт камерного оркестру Хмельницької обласної філармонії під керуванням Тараса Мартиника. В концерті взяли участь і подарували присутнім справжню насолоду солістки філармонії Заслужена артистка України Фатіма Чергіндзія та лауреат міжнародних конкурсів Ольга Абакумова.
У цьому вельми цікавому заході взяла участь і делегація ХБФ «Хесед Бешт».