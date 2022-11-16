Чому не можна дивитися на райдугу? Чи можна продати місце в раю? Чи дозволяє іудаїзм аборти? Чи можна єврею святкувати неєврейський новий рік? Чи забороняє єврейський закон мат? Вам цікаві такі теми? Але це тільки верхівка айсберга! Якщо ви, дорогі друзі, запишетесь в клуб єврейської традиції «Масорет», ви довідаєтесь про іудаїзм значно більше і зможете розвіяти всі свої сумніви!
Засідання клубу відбуватиметься двічі на місяць. Записатися можна у менеджера Галини Скрипник за тел. 063 852 47 81. Запрошуємо!