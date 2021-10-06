Маргарита Аронівна ШОПНІК

Вона не тільки хороша і приємна людина. Викликають захоплення її світлий розум, глибока ерудованість, широкий світогляд, дивовижна працездатність, творчий підхід до роботи. Але в першу чергу клієнти полюбили Маргариту Аронівну за людяність, за щире і співчутливе серце, за готовність прийти на допомогу будь-якої миті. Впродовж 21 року, відколи Маргарита працює в Хеседі, вона творить живий історико-культурний єврейський простір. Завдяки їй (і директору Хеседу І. О. Ратушному) в Кам’янець-Подільському представництві пульсує єврейське життя, там затишно і по-домашньому тепло.

Вихована в дусі єврейської традиції, Маргарита щедро ділиться знаннями з клієнтами. А це, погодьтеся, згуртовує общину, одухотворює її. Часто кам’янчани збираються в гостинну вітальню місцевого представництва Хеседу, щоб разом відзначати єврейські свята, обговорювати розділи Тори, слухати лекції чи брати участь у бесідах, працювати на благо громади або просто влаштувати веселі посиденьки. Майже кожної п’ятниці Маргарита випікає апетитні духмяні хали і з допомогою волонтерів доставляє їх до шабатніх столів клієнтів.

Маргарита Аронівна має підхід і до дітей. Дається взнаки її вагомий педагогічний досвід, адже багато літ працювала вчителькою математики.

Обов’язків у керівника Кам’янець-Подільського представництва Хеседу безліч, проте вона все встигає завдяки зібраності, організованості та акуратності. Маргарита Аронівна стала справжньою знахідкою і скарбом, це наш золотий фонд!