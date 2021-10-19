Максим Олегович МІТАСОВ

Така вже доля у «айтішника» – жити біля комп’ютера та на культурні заходи ходити в… Інтернет! У Максима робочий день розписаний по хвилинах. Це той спеціаліст, без допомоги якого не обходиться жоден проект і жоден наш працівник. Ми просимо, вимагаємо, смикаємо його, а він відкладає менш термінові справи і береться за наші. І робить усе безвідмовно, швидко та якісно.

Робота в Хеседі дуже специфічна, айтішнику з будь-якої іншої організації, будь він навіть геній, потрібно чимало часу, щоб вникнути в усі тонкощі нашої роботи. За останні роки Макс значно поліпшив свій професіоналізм і став просто незамінним грамотним спеціалістом. Багато дав йому в плані професійної підготовки безпосередній керівник Славко Сидоренко. Більше того, цих два спеціалісти здійснюють всю технічну підтримку комп’ютерних мереж, включаючи наші регіони, допомагають всім користувачам Хеседу, працюють з базою даних, кол-центром і виконують ще добрих кількадесят функцій. А Макс, до того ж, фотографує всі наші заходи, знімає відео, робить монтаж і створює добротні фільми.

До роботи Максим ставиться відповідально, займається самовдосконаленням, постійно підвищує рівень своїх знань: без такого «апгрейду» в цій сфері нема що робити! Часто знаходить оригінальні способи вирішення якоїсь проблеми.

Мало сказати, що колектив його поважає, ми його любимо!