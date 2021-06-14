Одного теплого літнього вечора клієнти ХБФ «Хесед Бешт» відвідали чудовий майстер клас по розпису пряників в затишному кафе «Еклер». Господиня кафе поділилася рецептом медових пряників, розповіла секрети виготовлення спеціальної глазурі для розпису. Наші клієнти отримали масу задоволення, проте найголовніше те, що за довгий період часу вони змогли зустрітися та поспілкуватися.
Казкові орнаменти і дивовижні форми, яскраві кольори і втілення найцікавіших фантазій. Розписні пряники – надзвичайне поєднання всього вище переліченого з апетитним запахом та прекрасним солодким смаком. І це поєднання є основною перевагою розписних пряників, в якості подарунків своїми руками. Такий оригінальний подарунок несе душевне тепло, натхнення, турботу та ніжність. Адже всією цією красою можна поласувати! Крім того, декорувати пряники, так чи інакше, може практично кожен.