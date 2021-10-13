Uncategorized Софія Давидівна СЛОБОДА Софія Давидівна з числа тих, хто працює в Кам’янець-Подільському представництві ХБФ «Хесед Бешт» буквально з перших днів його існування. Це і на її тендітні плечі лягли нелегкі клопоти із становлення організації. Спершу Софія три роки трудилася патронажним працівником. Зарекомендувала себе Continue Reading

Uncategorized Людмила Віталіївна ФОМІНА Працює на посаді менеджера у сфері культурно-масової роботи та відповідає за роботу дитячих програм. Людина з невичерпним запасом енергії, завжди усміхнена і позитивна. Вона належить до людей, які пропускають крізь пальці весь негатив, залишаючи в долонях радість, якою вона щедро Continue Reading

Uncategorized Олексій Васильович КАРПАЛЮК Це наш менеджер з постачання, фахівець із соціальної роботи. Олексій належить до тієї когорти людей, для яких важливо робити «не словом, а ділом». Значення імені Олексій – «захисник», і дійсно, Continue Reading

Uncategorized Катерина Анатоліївна АНДРІЙЧУК Вона серйозна, цілеспрямована і справедлива. Може здатися, що трішечки сувора, але насправді це дуже душевна і славна людина. Катя віддана своїй справі. Вона веде надзвичайно відповідальні програми «Банківська картка», «Харчування», «Добрий гість». Підготовка документів на оформлення банківських карток, робота з клієнтською Continue Reading

Uncategorized Сергій Дмитрович ВОЛОШИН Сергій – нове обличчя Хеседу, але з перших днів його перебування в колективі ми відчули: це наша людина, він, образно кажучи, сів у свої сани. Допомога людям особисто для нього була і є вектором по життю. Тож Continue Reading

Uncategorized Маргарита Аронівна ШОПНІК Маргарита Аронівна ШОПНІК Вона не тільки хороша і приємна людина. Викликають захоплення її світлий розум, глибока ерудованість, широкий світогляд, дивовижна працездатність, творчий підхід до роботи. Але в першу чергу клієнти полюбили Маргариту Аронівну за людяність, за щире і Continue Reading

Uncategorized Елена Владимировна СЕНЫК Куратор Елена Сенык работает в Тернопольском региональном представительстве ХБФ «Хесед Бешт» с марта 2000 года, то есть со Continue Reading

Uncategorized Ирина Эдуардовна ИВШИНА Когда-то в детстве мы с упоением читали и цитировали стихи В. Маяковского: «Все работы хороши - выбирай на вкус». Проработав учителем, научным Continue Reading

Uncategorized ГУТНИК ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА Ирина Александровна Гутник работает в Ровенском представительстве Хеседа на должности менеджера по культурно-просветительской работе. На нее возложены многочисленные обязанности: работа с детьми, общинные программы, культурно-просветительская деятельность, волонтёрство, создание новых проектов и написание грантов. В этом году в Ровенском представительстве ХБФ Continue Reading

Uncategorized КОВАЛЬ ОЛЬГА АВРААМОВНА Ольга Авраамовна Коваль работает мультифункциональным координатором Хеседа в Ровенском регионе. Она иногда просит не путать ее отчество и не называть ее Абрамовной или Аврамовной, так как об этой дополнительной букве в Торе есть отдельная история. Ее должностная инструкция предусматривает выполнение широкого Continue Reading

Uncategorized Музика Анатолій Леонідович Керівник ансамблю. Вслухайтесь в його прізвище: Му-зи-ка… Наче чуєш дивовижні звуки, які складаються в особливу мелодію. Так воно і є. Анатолій – людина-свято. Немов чарівні ліки, його виступи змушують нас забути усі негаразди і відчути, що життя прекрасне. Своєю творчістю він розфарбовує Continue Reading

Uncategorized Гречаник Микола Васильович Водій автотранспортного засобу. Один мудрець зауважив: «Усе найцінніше вимагає часу». Варто усвідомлювати, що потрібно провести за кермом певний час, щоб стати справжнім професіоналом. В хеседі таким є Микола. 22 роки за кермом буса, завжди привітний, усміхнений, надійний. Кожна поїздка з Миколою Continue Reading

Uncategorized ГЕТМАНЮК ПАВЛО ОЛЕКСАНДРОВИЧ Серед обличь Хеседу особливе місце займають ті, хто складає майбутнє організації. Молодість! Молодість! Хай ми не завжди розуміємо вас, але ваш креатив, нестандартний підхід у вирішенні завдань, творчий потенціал вселяє впевненість, що у фонду є майбутнє. Одним з таких Continue Reading

Uncategorized Урода Віктор Станіславович Водій автотранспортного засобу. Стаж роботи у Фонді – 22 роки. Чим запам’ятався Хесед в перші роки роботи? Це постійні поїздки в різні регіони, дороги-дороги-дороги. Наші буси з нетерпінням чекали в різних куточках регіону. Тому і одна з найбільш затребуваних посад – Continue Reading

Uncategorized Горберг Зіновій Львович Зіновій Львович займає посаду інженера з охорони праці. Зіновій – є надійним тилом усього колективу ХБФ «Хесед Бешт». Розробка документації з техніки безпеки, пожежної та електро безпеки, охорони та гігієни праці, проведення інструктажу працівникам фонду – це далеко неповний перелік робіт, які Continue Reading

Uncategorized Клопотюк Алла Юхимівна Майже 22 роки на стезі добра та милосердя. А почалось все з програми “Регіон під мікроскопом”. Все було вперше. А для Алли це ще були її перші кроки на шляху реалізації великого душевного потенціалу в допомозі людям. Якщо охарактеризувати цей час Continue Reading

Uncategorized Галина Іванівна СКРИПНИК Якщо ми кажемо, що кожний працівник фонду – це його обличчя, про Галину з впевненістю можна сказати: вона голос Хеседу. Її виступи на культурно-просвітницьких заходах, на радіо та телебаченні настільки змістовні та фахові, що нікого не залишають байдужими. Статті, газети, Continue Reading

Uncategorized Світлана Анатоліївна Тукало Вона зробила життя Хеседу яскравішим, барвистішим, внесла в нашу роботу струмінь свіжого повітря. А проявила себе Світлана як людина надзвичайного обдарування ще тоді, коли була волонтером Хеседу. Ми з задоволенням спостерігали, з яким натхненням працює вона з дітьми авторського волонтерського Continue Reading

Uncategorized Галина Львівна Гільберг Не місце красить людину, а людина – місце. Посада Галини - менеджер по роботі з клієнтами, і вона не вимагає якоїсь творчості. Тим не менше, вміння креативно підійти до розв’язання будь-якого питання, участь в різних концертах та проектах в якості Continue Reading

Uncategorized Сергій Олександрович Швардовський Вже 2 роки він займає посаду фахівця із соціальної роботи – мультифункціональний куратор Волинського регіонального структурного підрозділу ХБФ «Хесед Бешт». Принцип його роботи – дійти до кожної людини, своєчасно відреагувати на проблеми та допомогти. Сергій надзвичайно відповідальна людина. Якби потрібно Continue Reading

Uncategorized Тетяна Олександрівна Плотнікова Майже 22 роки вона реалізує себе в Хеседі, спочатку -волонтером, та, зарекомендувавши себе кваліфікованим спеціалістом, отримала призначення на посаду менеджера у сфері культурно- масової роботи Волинського РСП фонду «Хесед Бешт» Якщо людина талановита – вона талановита у всьому. Це стосується Continue Reading

Uncategorized Тетяна Григорівна МАГАЛЯС Адміністративна робота, забезпечення життєдіяльності усіх офісних приміщень Хеседу, розрахунки та оплата комунальних платежів, інвентаризації – словом, усі питання, пов’язані з господарською діяльністю нашого фонду, уже більше десяти років в компетенції і маленьких, але міцних руках Тетяни. Крім того, вона здійснює Continue Reading

Uncategorized Ольга Іванівна БОНДАР Ця тендітна красуня працює бухгалтером-фінансистом і виконує досить серйозні функції у складному механізмі Хеседу: нараховує заробітну плату і обчислює податки, на ній – фінансова звітність і аналітичний облік господарської діяльності фонду, а ще економічний та фінансовий супровід багатьох проектів, що Continue Reading

Uncategorized Олена Феодосіївна МІСЯЦЬ Професія бухгалтера вимагає всидливості та зосередженості, як ніяка інша. Цю роботу не зачиниш в кабінеті о шостій. Олена частенько несе додому «гроссбухи» із звітністю, щоб у спокійній обстановці звірити зроблене за день або знайти блукаючу копійку, через яку «не грає» Continue Reading

Uncategorized ФОНД «ХЕСЕД БЕШТ» СВЯТКУЄ ІМЕНИНИ Вересень – особливий місяць для єврейського народу. Ранньої осені ми відзначаємо важливі свята Рош а-Шана, Судний день та Сукот. А клієнти Хмельницького благодійного фонду «Хесед Бешт» святкують ще одну важливу дату: день народження свого Хеседу. 16 вересня нам виповнилося 22 Continue Reading

Uncategorized Ірина Михайлівна ГЕРАСИМЕНЮК Працюючи в Хеседі з перших його днів, Ірина займала різні посади. Але повністю розкрила свої здібності на секретарській ниві. Вона стала справжньою опорою директора, його правою рукою. І не дивно: розторопна, енергійна, працьовита, мислить швидко і масштабно, на роботі «горить». Continue Reading

Uncategorized Людмила Борисівна НОВИЦЬКА Вона працює в Хеседі буквально з перших днів його існування. Компетентна в будь-яких питаннях, що стосуються нашої служби. Як менеджер з персоналу, робить усе, щоб кожен новий працівник органічно влився в колектив, сповна розкрив свої можливості і таланти. Людмила Борисівна Continue Reading

Uncategorized Ігор Олександрович РАТУШНИЙ Він – наш незмінний директор. 22 роки тому заснував Хесед і вивів його на вершину соціальної служби. Його професіоналізм вище всіх похвал, а голова – невтомний генератор плідних ідей, які випереджають час. З повним правом ми можемо назвати Ігоря Олександровича Continue Reading

Uncategorized ОБЛИЧЧЯ ХЕСЕДУ Хмельницький благодійний фонд «Хесед Бешт» - установа відома і шанована. Скажемо більше: місце у нас святе й намолене, бо у Хеседі зроблено незліченну кількість добрих справ «на душу населення». 22 роки ми стоїмо на сторожі добра. Обслуговуємо клієнтів Хмельницької, Тернопільської, Continue Reading