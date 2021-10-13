Людмила Віталіївна ФОМІНА

Працює на посаді менеджера у сфері культурно-масової роботи та відповідає за роботу дитячих програм. Людина з невичерпним запасом енергії, завжди усміхнена і позитивна. Вона належить до людей, які пропускають крізь пальці весь негатив, залишаючи в долонях радість, якою вона щедро ділиться з оточуючими. З Людмилою однаково комфортно та цікаво як членам клубів для людей похилого віку, так і учасникам дитячих програм. До кожного знайде підхід та потрібне слово. Вона вміє залежно від ситуації використовувати найдоцільніші та найефективніші методи у роботі за своєю професійною спеціалізацією. За активної участі Людмили реалізуються програми, спрямовані на підтримку дітей із малозабезпечених сімей.
Оптиміст по життю, Людмила шукає можливості та рішення, не впадає у відчай, коли щось не вийшло. На одну невдачу знайде кілька шляхів розв’язання проблеми. Людмилі притаманні оптимізм, гарне почуття гумору, доброзичливість, комунікабельність. Від неї завжди можна очікувати живої щирої участі та реальної допомоги.