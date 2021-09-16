Людмила Борисівна НОВИЦЬКА

Вона працює в Хеседі буквально з перших днів його існування. Компетентна в будь-яких питаннях, що стосуються нашої служби. Як менеджер з персоналу, робить усе, щоб кожен новий працівник органічно влився в колектив, сповна розкрив свої можливості і таланти.
Людмила Борисівна – дуже доброзичлива і приязна людина, безконечно добра і всерозуміюча. Її обличчя завжди осяває лагідна промениста посмішка, котра так підтримує і підбадьорює нас. Ми просто зобов’язані подякувати нашій Люсі за слушні ділові поради, за те, що вселяє в нас впевненість. Завдяки їй наша команда з кожним днем стає все дружнішою, досвідченішою, успішнішою! Вона є гарним прикладом для працівників у питаннях вболівання за нашу спільну справу, ставлення до праці і поваги до кожної людини. Ми дуже цінуємо і любимо Людмилу Борисівну, працювати з нею легко і комфорно!