Листівки ветеранам

Друга світова війна. Вона досі відгукується болем чи не кожній родині в Україні. Лилися сльози і кров, палали села й міста. У ті лиховісні часи гинули не лише воїни. Війна забрала багато тисяч життів мирних жителів.

Чорним рядком увійшов до історії єврейського народу період Голокосту. Німецький фашизм знищив у світі за найскромнішими підрахунками шість мільйонів євреїв, в Україні – два мільйони, в нашій області – понад 153 тисячі.

Ми просто зобов’язані донести до молодого покоління, що саме воно залишиться після нас носієм правдивої пам’яті про трагедію Голокосту. На юних лежить обов’язок підхопити естафету знань та передати її своїм дітям. Адже подібні злочини проти людяності не мають ні прощення, ні терміну давності.

Вчора творча майстерня ХБФ «Хесед Бешт» спільно з школярами Хмельницького НВО № 5 імені Сергія Єфремова провела майстер-клас з виготовлення вітальних листівок ветеранам Другої світової війни та колишнім в’язням гетто. Для дітей ця тема не нова, не раз на уроках пам’яті вони чули про ту біду вселенського масштабу. Ми лиш вкотре нагадали дітворі про найжахливішу трагедію людства.

Після бесіди про Голокост дітвора з великим натхненням творила свої листівки. Погляньте на них. Ми переконані: кожному ветерану буде приємно отримати таку листівку як знак того, що їхні подвиги не забуті, вони живуть і житимуть у віках.