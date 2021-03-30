Листівки до свята

Перефразовуючи відомі слова, скажемо: нічого не обходиться так дешево і не цінується так дорого, як увага. До свята Песах ХБФ «Хесед Бешт» розіслав нашим підопічним в малі віддалені регіони близько ста яскравих вітальних листівок. Звичайно, вони не обділені увагою, працівники хеседівської мережі час від часу їх провідують, обдзвонюють, обдаровують всім необхідним. Але ще один вияв турботи, звісно, зовсім не зайвий, а грітиме їх душі в це світле і радісне свято свободи. Хаг Песах самеах!
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