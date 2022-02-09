Лауреати Премії родини Флаксембергів

Існує така притча. Стоїть черга в рай. Першим підходить до воріт знавець Тори. Сторожа не пропускає, каже: «Не поспішай, треба перевірити, чи щиро і без фальші ти вивчав Тору». За ним підходить праведник. І його не пропустили, сказавши: «Зачекай, ми переконаємось, що твої молитви не були фальшивими». Коли ж до воріт підійшов чоловік, що частенько подавав гроші біднішим за себе, сторожа його пропустила зі словами: «Заходь. Не важливо, що було в тебе на серці, коли ти роздавав гроші. Адже монети твої не були фальшивими і врятували багатьох людей від голоду».

З цієї притчі ми бачимо, як високо цінується в очах Всевишнього доброчинність. Милосердя – це частина іудейської традиції, це заповідь, котрої дотримується кожен праведний єврей. Тому наш Хесед підтримують багато благодійників. Серед них – відомі на Поділлі лікарі Аркадій та Марина Флаксемберги. Вони робили постійні грошові пожертви на користь нашої громади. Ми порадились, як використати ті кошти, і вирішили заснувати премію родини Флаксембергів. Недавно Аркадій Семенович покинув цей світ, але Марина Оскарівна продовжує сімейну традицію.

Днями вона знову пожертвувала певну суму на підтримку членів нашої громади та активних волонтерів. На цей раз премій удостоїлися волонтери Юрій Золотухін (на фото), Клара Віннік, Софія Слобода і Валерія Івшина.

Життя людини – це книга, яку вона пише своїми справами. Книга життя Марини Флаксемберг – красива і сповнена великої гідності. ХБФ «Хесед Бешт» сердечно дякує Марині Оскарівні і зичить, щоб Творець сторицею віддячив їй за щедрість і милість серця.