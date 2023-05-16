Лаг ба Омер – це традиційне іудейське свято, яке має особливе значення для єврейської громади, оскільки Лаг ба Омер – це символ злагоди та об’єднання народу. Це час, коли люди збираються в дружному колі, щоб відзначити важливу подію та відпочити разом.
Як єврейська благодійна організація, ми намагаємося зберігати єврейські традиції, пам’ятати минуле та популяризувати інформацію про визначні події єврейського народу серед молодого покоління. Підтримуючи давній звичай ми зібралися у стінах «Хесед Бешту», аби поспілкуватися, послухати єврейську музику та загалом збагатитися духовно. На фоні прекрасно потріскувало багаття, клієнти смакували страви приготовані на вогні, а ми раділи – адже маємо змогу проводити такі чудові зустрічі.
Лаг ба Омер – це традиційне іудейське свято, яке має особливе значення для єврейської громади, оскільки Лаг ба Омер – це символ злагоди та об’єднання народу. Це час, коли люди збираються в дружному колі, щоб відзначити важливу подію та відпочити разом.