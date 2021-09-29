КОВАЛЬ ОЛЬГА АВРААМОВНА

Ольга Авраамовна Коваль работает мультифункциональным координатором Хеседа в Ровенском регионе. Она иногда просит не путать ее отчество и не называть ее Абрамовной или Аврамовной, так как об этой дополнительной букве в Торе есть отдельная история.

Ее должностная инструкция предусматривает выполнение широкого круга обязанностей по обслуживанию клиентов Ровенского региона по всем существующим в Хеседе программам: в первую очередь это, конечно, «SOS» – неотложная помощь, потом “Патронаж”, “Банковская карта”, “Магазин”, “Мокед”, “Медицинские услуги” и т.д.

Она всегда контактирует с директором Хеседа, с руководителями программ и другими сотрудниками в Хмельницком, чтобы максимально быстро и чётко выполнить поставленные задачи и поручения.

Клиенты Ровенского региона нашли в Ольге Авраамовне надежного помощника в решении своих насущных проблем и часто обращаются к ней по различным вопросам. Она с ними всегда на связи и в рабочие дни, и в выходные.

В последнее время, в связи со строительством нового офиса Хеседа в г.Ровно , Ольга Авраамовна принимает в этом активное участие, осуществляя контроль за качеством выполнения различных строительных работ, привлекая необходимых специалистов, понимая, что это строится не только новый офис для сотрудников, но и новый центр еврейской жизни в городе Ровно.

Ольга Авраамовна добросовестный и старательный сотрудник, который остро переживает свои недочёты в работе, несмотря на бытующее мнение « Кто не работает, тот не ошибается”.

Она с сочувствием относится не только к клиентам, которые нуждаются в помощи и поддержке, но и к бездомным животным. Приютила у себя во дворе трёх бездомных собак и двух кошек и заботится о них. Ещё она иногда пишет стихи, правда, “аматорские”, не профессиональные, но искренние.