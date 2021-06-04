Концерт класичної музики

В концерт-холлі центру соціальної допомоги ХБФ «Хесед Бешт» відбувся чудовий концерт живої класичної музики для учасників общинних програм, а також студентів та батьків. Концерт підготували та провели викладачі класу фагота Хмельницького музичного коледжу ім. В. Заремби Вадим Тукало і Тетяна Сидорчук та студенти того ж закладу Євген Андрущенко, Максим Дмитрик, Вадим Майдан. В концерті прозвучали твори І. Гальяра, В. Моцарта, М. Глінки та П. Чайковського.
А для найменших слухачів проведена музична вікторина, в ході якої вони мали відгадати, з якого мультика той чи інший музичний фрагмент. Після концерту студенти показали свої музичні інструменти і розповіли дітям цікаві історії про них.