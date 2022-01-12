Коли праця лікує

Саме так: посильна праця має терапевтичний ефект. Вона відволікає від тривожних думок, рятує від депресії, а коли має стосунок до творчості, то приносить ще й неабияке задоволення. Пам’ятаючи це, ми започаткували в нашому Хеседі новий проект під назвою «Трудотерапія». Для його реалізації придбали матеріали для різної діяльності: набори для миловаріння, кистьові еспандери, все необхідне для вирощування мікрозелені, картинки-пазли для тренування дрібної моторики рук, а ще – малюнки за номерами, антистресові розмальовки…

Все це ми найближчими днями запропонуэмо нашим клієнтам золотого віку. Знаємо, наскільки важливо урізноманітнити їхнє дозвілля, підтримати здоров’я, заспокоїти нерви.

До речі, далеко не всі знають, що мило можна виготовляти в домашніх умовах, що заняття це досить захоплююче і може принести масу позитивних емоцій. А як цікаво збирати пазли! Британські лікарі довели, що таке заняття корисне і дітям, і людям похилого віку, котрі перенесли інсульт. Ця гра тренує логічне мислення, розвиває спритність, спостережливість, терпіння, всидливість, а ще вдосконалює дрібну моторику рук, координацію рухів. Те ж стосується і мікрозелені: донедавна мало хто знав про такий вид корисної діяльності (максимум – вирощував на підвіконні зелену цибулю). А виявилося, що можна вирощувати пагінці гречки, соняшника, пшениці, руколи, розторопші, гороху та багатьох інших культур і мати щодня живі, надзвичайно корисні вітаміни, котрі донедавна були відомі й доступні лиш гурманам. А як заспокоюють і наповнюють живлющою енергією розмальовки-антистрес, образотворче мистецтво (хай і за номерами)! Яскраві кольори цієї похмурої пори року впливають на настрій, самопочуття і в кінцевому підсумку – на здоров’я людини.

Сподіваємось, нашим клієнтам така трудотерапія принесе значну користь і точно – велике задоволення.