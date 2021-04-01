Почалася робота над проектом «Книга оживає» під егідою «Піжамної бібліотечки». Діти і батьки з цікавістю включилися у виготовлення костюмів для ілюстрації окремих книг «Піжамної бібліотечки». Участь у цьому проекті дає можливість не тільки оволодіти навичками шиття. В першу чергу це чудова нагода більше довідатися про історію і традиції єврейського народу, про єврейський національний костюм.
Проект діє в усіх регіональних представництвах ХБФ «Хесед Бешт». Всього в створенні костюмів візьмуть участь близько 30 сімей. Завершиться проект конкурсом на кращий костюм, переможці отримають заслужені нагороди.