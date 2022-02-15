Книга «Дварім» – учасникам Мідраш-кафе

Не по своїй волі євреї на довгі роки були відірвані від величної духовної спадщини предків. Тому можна зрозуміти їхній потяг до незгасимого світла Тори. Йдучи назустріч побажанням клієнтів, кілька років тому ми заснували в Хеседі клуб «Мідраш-кафе». Його учасники збираються щонеділі, щоб зрозуміти велику мудрість, котра міститься в кожному слові Тори і наших святих учителів.
Недавно великий друг нашого Хеседу, народний депутат, президент Всеукраїнського єврейського конгресу Вадим Рабінович, подарував нам близько двох десятків книги «Дварім» (коментарі до тижневих розділів Тори), випуск якої він профінансував. Ми з вдячністю прийняли дорогий дарунок і в свою чергу презентували його кожному учаснику Мідраш-кафе.
Тора – це вікно. Крізь нього ми можемо розглянути Того, Хто подарував її єврейському народу. Хай Тора супроводжує наш народ все життя!