Книга доброти

Не так краса, як доброта врятує світ. Відтепер у нашому Хеседі всі благородні вчинки будуть взяті на облік та записані в Книгу Доброти, яка, сподіваємось, стане справжнім підручником з виховання любові до ближнього, уважності, і прагнення допомогти у великих чи малих справах. Віримо ми в це чи ні, але в світі існує Закон Збереження Добра, і від нас залежить, як він діятиме.
На сторінках Книги Доброти ми будемо висловлювати вдячність усім тим людям високого благородства, котрі випромінюють добро і приязнь та роблять світ навколо себе кращим, досконалішим, теплішим.
Перша наша публікація і перша вдячність – справжньому ентузіасту своєї справи, волонтеру, керівнику танцювального колективу «Золоті роки» Аркадію Волошину. Віримо, що кожна сторінка тієї товстенної книги невдовзі буде заповнена, бо людей з великим серцем, котрі живуть, щоб світити і служити іншим, у нас безліч.