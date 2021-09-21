Клопотюк Алла Юхимівна

Майже 22 роки на стезі добра та милосердя.

А почалось все з програми “Регіон під мікроскопом”. Все було вперше. А для Алли це ще були її перші кроки на шляху реалізації великого душевного потенціалу в допомозі людям. Якщо охарактеризувати цей час в її житті – то це дороги, знайомства з людьми та глибоке бажання зробити світ добрішим, так, щоб всім в ньому буле добре. Її завжди з радістю чекали клієнти фонду, мабуть, вже тоді вони вбачали в ній людину з великою відповідальністю, яка вміє вислухати їх і донести всі їх проблеми в хесед. Промайнули роки, і тепер, вже отриманий досвід вона реалізує як координатор програми «Догляд на дому». Яку б роботу їй не доручали, вона виконує її ефективно, старанно, звертає увагу на деталі, проявляючи творчий та ініціативний підхід. Відмінні організаторські здібності, неабияке розуміння логістичних процесів, професіоналізм та якість, прийняття людських потреб та викликів сьогодення – це і не тільки, цілісно та в повній мірі визначає портрет Алли. Завдяки своїй комунікабельності вона внесла значний вклад в популяризацію роботи фонду. А ще в неї не аби який талант артистки: вона і в театрі «Рейдл» зіграє так, що глядачі долоньки відбивають аплодуючи, і станцює, і заспіває. Її семінари для соціальних працівників, з обов’язковим проведенням Шаббатів, нікого із учасників не залишають байдужими. Вона не тільки приносить радість людям, але й нагадує про вічні цінності: доброту, чесність, підтримку.

Завдяки вмінням Алли дарувати людям краплинки щастя в наш складний час її поважають клієнти і колеги.