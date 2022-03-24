Кипить робота на гуманітарному фронті

У ці тривожні дні Хмельницький Хесед та його регіональні представництва працюють надзвичайно напружено. Працівники фонду вкотре обдзвонили усіх клієнтів, виявили потреби. Комусь необхідні ліки, багатьом – продукти харчування, товари побутової хімії, волонтерська допомога, оплата комунальних послуг тощо.
Це був перший етап роботи. Другий – комплектація і доставка замовлених товарів додому маломобільним клієнтам. А тим підопічним, які без проблем можуть дістатися Хеседу, ми видаємо на місці пакети з продуктами харчування, смачні яблука, медикаменти, санітарно-гігієнічні засоби тощо. Окрім того, підопічним з невисокими доходами ми оплатили комунальні послуги. Це ще раз переконує наших підопічних, що Джойнт і Хесед про них дбають, не забувають нікого.