Катерина Анатоліївна АНДРІЙЧУК

Вона серйозна, цілеспрямована і справедлива. Може здатися, що трішечки сувора, але насправді це дуже душевна і славна людина.
Катя віддана своїй справі. Вона веде надзвичайно відповідальні програми «Банківська картка», «Харчування», «Добрий гість». Підготовка документів на оформлення банківських карток, робота з клієнтською базою, пошук, придбання та видача продуктів харчування, організація у Хеседі заходів, які передбачають накриті столи, готування страв для клієнтів по програмі «Добрий гість», порядок на кухні – це далеко не повний перелік її обов’язків. Але завдяки своїй організованості вона справляється.
Хтось із мудрих справедливо зауважив: людина – це те, що вона їсть. От Катерина Анатоліївна і старається, щоб продукти, які йдуть до столу клієнтів, були якісними, натуральними, смачними і приносили максимальну користь. Завдяки її сумлінній праці малозабезпечені клієнти Хеседу мають впевненість у завтрашньому дні.
Катя – зразкова дружина і дбайлива мама.