Кам’янець: знайомий і незнайомий

Кам’янець-Подільський – місто особливе, з цікавою історією і своїм неповторним характером. Кожна поїздка на його терени відкриває нові незвідані сторінки. Але якщо давні клієнти Хеседу вже не раз мали можливість помилуватися «Квіткою на камені» (Кам’янець називають ще й так), то наші новенькі підопічні з числа переселенців потрапили туди вперше. І були здивовані та вражені його багатою історичною спадщиною.
Ми побували в Старому місті в Музеї магдебурзького права і місцевого самоврядування та історії грошей, відвідали католицький кафедральний собор Святих Апостолів Петра і Павла, в якому є що подивитися туристам, побували біля оповитої легендами фортеці, з оглядового майданчика помилувалися незабутніми краєвидами Кам’янця.
Особлива подяка від нашої групи – керівнику Кам’янець-Подільського представництва Хеседу Маргариті Аронівні Шопник за теплий прийом та цікаве спілкування.