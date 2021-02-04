Найбільша єврейська благодійна організація “Джойнт” (JDC) запустила на платформі YouTube онлайн-телебачення для євреїв з країн СНД – JCC online.
За словами організаторів, тепер користувачам не треба підписуватися на різні джерела інформації в YouTube, адже весь цікавий контент єврейської спрямованості зібраний на одному відеоканалі.
“Усі ютюб-канали єврейської спрямованості, які існують, мають вузьку тематику. Наш канал об’єднує в собі все, що може бути цікавим людині в розрізі єврейського контенту, – лекції з іудаїзму, єврейські традиції і свята, освітні матеріали для єврейських професіоналів, кулінарія, танці, музика, інформація для дітей та багато іншого “, – сказала керівник JCC online Олександра Гутенберг.
Вже зараз на новому YouTube-каналі можна подивитися тижневі глави Тори, лекції з професійного розвитку, про життя в Ізраїлі, головні єврейські свята. Незабаром онлайн-канал буде поповнюватися новими цікавими відеоформатами, інтерв’ю, лекціями професійних спікерів і кращими єврейськими проєктами, а також унікальним контентом від JDC.
За словами організаторів, тут також будуть публікувати найцікавіші проєкти єврейських громад України, Молдови, Білорусі, Грузії, Казахстану і Киргизстану. Така нова форма взаємодії євреїв особливо буде корисна людям похилого віку, клієнтам, які наразі перебувають на вимушеній ізоляції через всесвітню епідемію коронавіруса.