Uncategorized Вікопомна дата Хоч Друга світова війна відходить все далі й далі, її криваві злочини ніколи не зітруться з нашої пам’яті. У набатну дату 27 січня все прогресивне людство планети відзначає Міжнародний день пам’яті жертв Голокосту. А ми розпочали вшанування світлої пам’яті загиблих Continue Reading

Uncategorized Іврит з нуля Обдзвонюючи клієнтів з метою визначення їхніх потреб, ми з’ясували, що значна частина їх бажає вивчати іврит. У нас діє ульпан, але група працює більше року, досягла певного рівня знань, і вводити в неї нових учасників недоцільно. Тому ми створюємо нову Continue Reading

Uncategorized Шабат шалом! В Мідраші розповідається, що всьому сущому на землі і навіть дням тижня Творець підібрав пару: неділя з’єдналася з понеділком, вівторок з середою, а четвер з п’ятницею. І коли субота поскаржилася Всевишньому, що вона залишилася одна, він сказав, що її парою Continue Reading

Uncategorized Новий рік… дерев! Так, є таке свято! Воно - без шампанського і олів’є, але не менш веселе. В Ізраїлі цей день (15 швата за єврейським календарем) ознаменовується масовим висаджуванням дерев в лісах, парках, скверах. На плантації ізраїльтяни приїжджають цілими сім’ями, і так зворушливо Continue Reading

Uncategorized Мідраш-кафе знову працює! Єврейські мудреці говорять, що вивчення Тори рівноцінне виконанню всіх заповідей. Чому так? Все просто: вивчення Тори призводить до виконання всіх інших заповідей. Тора є мудрістю Всевишнього, тому її вивчення – це можливість доторкнутися через Божественну мудрість до самого Творця. Обов’язок Continue Reading

Uncategorized Коли праця лікує Саме так: посильна праця має терапевтичний ефект. Вона відволікає від тривожних думок, рятує від депресії, а коли має стосунок до творчості, то приносить ще й неабияке задоволення. Пам’ятаючи це, ми започаткували в нашому Хеседі новий проект під назвою «Трудотерапія». Для Continue Reading

Uncategorized Вітаємо колегу! Приємно, коли Новий рік починається з хороших новин. Сьогодні ми радіємо за свого керівника, директора Хмельницького благодійного фонду “Хесед Бешт” Ігоря Олександровича Ратушного, який отримав почесну відзнаку “За заслуги перед Хмельниччиною”. Відповідне розпорядження 30 грудня підписав голова Хмельницької облдержадміністрації Сергій Гамалій. Нагороду Continue Reading

Uncategorized Всех наших друзей в разных странах и континентах, - поздравлям с Новым годом! Всех моих друзей в разных странах и континентах, - поздравляю с Новым годом! Не хочу подводить итоги году уходящему, давайте подумаем о годе наступающем. Надеюсь , что есть влияние массовой позитивной энергии - и тогда все наши обычные и довольно стандартные пожелания к Continue Reading

Uncategorized Один день Хануки Ханука! Она всегда радует, удивляет, умиляет! Конечно же, карантин ограничивает наши возможности, ведь мы не можем устраивать массовые мероприятия. Но делаем то, что в наших силах, чтобы клиенты почувствовали праздник. Сегодня мы предлагаем вам ознакомиться с нашей работой за один ханукальный Continue Reading

Uncategorized Зустріч з мистецтвом 25 клієнтів Хеседу та соціальних працівників у вихідний побували в обласному муздрамтеатрі на спектаклі «Тев’є-Тевель». Цю геніальну виставу хочеться дивитися ще і ще. Класика, і цим усе сказано! Акторам вдалося створити колоритні та мудрі образи головних героїв, дуже точно передати Continue Reading

Uncategorized Ханука розпочалася з чудес! Жодного дня без добрих справ – за таким принципом працює наш Хесед. У ханукальні дні клієнти Хеседу щодня отримують свіжі, ще теплі пончики. А в понеділок, у перший день Хануки, значна частина наших підопічних отримала до пончиків гарячий бульйон з Continue Reading

Uncategorized Хаг Ханука самэах! Ханука, милая Ханука, светлая и радостная! Как же мы ждали этот праздник свечей, домашнего уюта, сладких пончиков и победы добра над злом! Потому что верим: он принесет нам много счастья и исполнения желаний!Весёлой и доброй Хануки вам, друзья! Желаем мира Continue Reading

Uncategorized Мікрозелень Щоб підтримати імунітет 50 учасникам Денного центру (а все це люди старшого віку) Хесед видав набори мікрозелені. Важко переоцінити користь зелених паростків. Пробуджене зерно містить найбільшу за весь період вегетації концентрацію вітамінів і мікроелементів, необхідних для енергії росту. Найперше – Continue Reading

Uncategorized Зимова допомога Хмельницький і регіони. В рамках зимової допомоги клієнти Хеседу отримують у ці дні кімнатні тапочки, зимове взуття, теплі куртки (все це закуповувалось для чоловіків і жінок), а також ковдри, набори постільної білизни та рушників. А наша клієнтка Белла Качко також Continue Reading

Uncategorized Смачне заохочення Найбільш активні учасники проекту «Давай підключимось!» отримали смачне заохочення – посилки з фруктами, що ростуть на Святій землі та в інших теплих країнах. Серед них – гранати, лимони, Continue Reading

Uncategorized Разом веселіше! Проект «Давай підключимось!» згуртовує навколо себе все більше прихильників. Кожна зустріч учасників проекту в Зумі стає справжньою подією. По-перше, вони пізнають щось нове, відчувають себе невіддільною частинкою єврейського народу та причетність до збереження національних традицій. По-друге, перезнайомилися і дуже гарно Continue Reading

Uncategorized Волонтерські проекти В умовах пандемії, коли наші клієнти змушені мінімізувати контакти, фонд «Хесед Бешт» робить усе можливе, щоб вимушена ізоляція не переросла в депресію. Ми спілкуємося з ними по телефону і в соцмережах, активізуємо роботу існуючих проектів, один з яких – волонтерський Continue Reading

Uncategorized Наталія Вікторівна КІРІЛЛОВА Найкращими ліками від усіх хвороб є зайнятість. Ці слова філософа та психолога світового рівня Дейла Карнегі стали девізом для Наталії Кіріллової – керівника програми «Повертаймося на роботу». Наташа допомагає членам нашої громади шукати роботу. І при цьому не абияку, а Continue Reading

Uncategorized Еврейский дворик Еврейский дворик По нынешним временам – это уже достопримечательность. Но ничто так точно не передает дух старого Проскурова, как украшенные лепниной дома с облетевшей штукатуркой, как паутинки бельевых веревок с древними серыми прищепками, как тропинки в траве разной кривизны, Continue Reading

Uncategorized Максим Олегович МІТАСОВ Така вже доля у «айтішника» - жити біля комп’ютера та на культурні заходи ходити в… Інтернет! У Максима робочий день розписаний по хвилинах. Це той спеціаліст, без допомоги якого не обходиться жоден проект і жоден наш працівник. Ми просимо, вимагаємо, Continue Reading

Uncategorized Сидоренко Вячеслав Генрихович начальник Центру інформаційних технологій. Сучасне життя, особливо його ділову і повсякденну складову важко уявити без використання комп’ютерної техніки. Працювати в цьому напрямі можуть тільки професіонали високого рівня. Особливо якщо ти провідний фахівець і на тебе покладено відповідальність за якість та Continue Reading

Uncategorized Софія Давидівна СЛОБОДА Софія Давидівна з числа тих, хто працює в Кам’янець-Подільському представництві ХБФ «Хесед Бешт» буквально з перших днів його існування. Це і на її тендітні плечі лягли нелегкі клопоти із становлення організації. Спершу Софія три роки трудилася патронажним працівником. Зарекомендувала себе Continue Reading

Uncategorized Людмила Віталіївна ФОМІНА Працює на посаді менеджера у сфері культурно-масової роботи та відповідає за роботу дитячих програм. Людина з невичерпним запасом енергії, завжди усміхнена і позитивна. Вона належить до людей, які пропускають крізь пальці весь негатив, залишаючи в долонях радість, якою вона щедро Continue Reading

Uncategorized Олексій Васильович КАРПАЛЮК Це наш менеджер з постачання, фахівець із соціальної роботи. Олексій належить до тієї когорти людей, для яких важливо робити «не словом, а ділом». Значення імені Олексій – «захисник», і дійсно, Continue Reading

Uncategorized Катерина Анатоліївна АНДРІЙЧУК Вона серйозна, цілеспрямована і справедлива. Може здатися, що трішечки сувора, але насправді це дуже душевна і славна людина. Катя віддана своїй справі. Вона веде надзвичайно відповідальні програми «Банківська картка», «Харчування», «Добрий гість». Підготовка документів на оформлення банківських карток, робота з клієнтською Continue Reading

Uncategorized Сергій Дмитрович ВОЛОШИН Сергій – нове обличчя Хеседу, але з перших днів його перебування в колективі ми відчули: це наша людина, він, образно кажучи, сів у свої сани. Допомога людям особисто для нього була і є вектором по життю. Тож Continue Reading

Uncategorized Маргарита Аронівна ШОПНІК Маргарита Аронівна ШОПНІК Вона не тільки хороша і приємна людина. Викликають захоплення її світлий розум, глибока ерудованість, широкий світогляд, дивовижна працездатність, творчий підхід до роботи. Але в першу чергу клієнти полюбили Маргариту Аронівну за людяність, за щире і Continue Reading

Uncategorized Елена Владимировна СЕНЫК Куратор Елена Сенык работает в Тернопольском региональном представительстве ХБФ «Хесед Бешт» с марта 2000 года, то есть со Continue Reading

Uncategorized Ирина Эдуардовна ИВШИНА Когда-то в детстве мы с упоением читали и цитировали стихи В. Маяковского: «Все работы хороши - выбирай на вкус». Проработав учителем, научным Continue Reading