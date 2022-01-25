Іврит з нуля

Обдзвонюючи клієнтів з метою визначення їхніх потреб, ми з’ясували, що значна частина їх бажає вивчати іврит. У нас діє ульпан, але група працює більше року, досягла певного рівня знань, і вводити в неї нових учасників недоцільно. Тому ми створюємо нову групу в клубі розмовного івриту з нуля і запрошуємо всіх бажаючих.
Починаючи з 4 лютого, заняття проводитимуться щоп’ятниці о 15.00 в приміщенні Хеседу.
А наше перше заняття засвідчило великий інтерес до вивчення івриту. Уже за годину інтенсивного навчання ми легко освоїли дві теми: «Привітання» і «Сім’я», а також вивчили п’ять літер єврейського алфавіту.