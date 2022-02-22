ХБФ «Хесед Бешт» пов’язує плідна співпраця з територіальними громадами області. Шляхи історії об’єднали долі єврейського і українського народів, тісно переплели їх. Останнім часом керівництво громад звертається до нас по допомогу в створенні краєзнавчих музеїв, а ми охоче допомагаємо матеріалами.

Деражня до Першої світової війни була типовим єврейським містечком, в якому функціонували єврейські школи, училища, друкарня, гімназія, бібліотека і, звісно ж, синагоги. Пізніше був організований навіть єврейський колгосп – дуже, до речі, успішний. У 1917-1920 роках єврейське населення Деражні постраждало від погромів, наприкінці тридцятих років минулого століття були закриті єврейські школи. Друга світова війна поклала край відносному благополуччю єврейської громади. Молоді й здорові чоловіки пішли воювати, переважна більшість єврейського населення загинуло у Голокості.

Це не таке давнє минуле, до нього є великий інтерес. Тому створення музею – річ цілком природня й зрозуміла. Начальник відділу культури Деражнянської ОТГ Микола Васильович Черкаський прийшов до нас у пошуку матеріалів, які б зайняли достойне місце в експозиції майбутнього музею релігії, розповідали б майбутнім поколінням про мирне співжиття братніх народів, про вагомий внесок євреїв в економічний, культурний та духовний розвиток краю. І пішов від нас, як бачите з цього фото, не з порожніми руками!

Хай місцеві музеї не такі масштабні, як столичні, гуманітарне значення їх безперечне. Вони так само виконують навчальну і виховну місію. Це історія рідного краю, сконцентрована в документах, світлинах, речах побуту, артефактах, письмових свідченнях очевидців. Історія, до якої можна доторкнутися.