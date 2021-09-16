Ірина Михайлівна ГЕРАСИМЕНЮК

Працюючи в Хеседі з перших його днів, Ірина займала різні посади. Але повністю розкрила свої здібності на секретарській ниві. Вона стала справжньою опорою директора, його правою рукою. І не дивно: розторопна, енергійна, працьовита, мислить швидко і масштабно, на роботі «горить».
Ірина Михайлівна освоїла ще одну важливу спеціальність: вона менеджер з логістики. Оскільки наш Хесед дуже часто приймає гостей, то постійно виникає необхідність їх розмістити, придбати транспортні квитки і тому подібні клопоти. А ще Ірина – керівник жіночої групи проекту «Кешер». Виконує всі обов’язки моментально, професійно та якісно. І це далеко не повна характеристика нашої Іри. Вона просто хороша людина і надійний друг. А такі зараз – на вагу золота.