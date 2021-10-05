Ирина Эдуардовна ИВШИНА

Когда-то в детстве мы с упоением читали и цитировали стихи В. Маяковского: «Все работы хороши – выбирай на вкус». Проработав учителем, научным работником много лет, Ирина Ившина в 2000 году пришла в Тернопольськое представительство ХБФ «Хесед Бешт». Вот тут-то и открылись перед ней живые человеческие судьбы, за которыми неизбежно стоят радости и потери, счастье и разочарования, а порой, увы, болезни, беспомощность и растерянность в этом так быстро меняющемся мире.

Чтобы помочь ощутить собственную значимость, вернуть веру в себя и радоваться каждому новому дню, на помощь всегда приходит наша Ирина – оптимист, эрудит и мастер на все руки. У неё столько идей, заразительной энергии, увлеченности и желания творить, что её хватает и на создание «Музея еврейской истории Тернопольщины», и на клубы по интересам, и на детские лагеря, и на праздники, которые приобщают подопечных к еврейской истории и традициям. Она умеет создать уют в клубе, расположить к непринуждённой беседе. К ней тянутся и дети, и взрослые, потому что чувствуют её неподдельный искренний интерес к их жизненным ситуациям.