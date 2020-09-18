



Як відомо, найкраща інвестиція – це інвестиція в знання. ХБФ «Хесед Бешт» разом з Всеукраїнською волонтерською мережею «Volunteer Community» вже вкотре організовують напередодні Дня Знань акцію «Збери портфель дитині». Цей рік не став винятком.

Силами волонтерів фонду, а також за сприяння нашого волонтера, Генерального директора ТОВ «Корвет» (Офіс – Центр) Вітюка Анатолія Микитовича, була організована акція під назвою «Збери портфель першокласнику». Дітвора отримала канцелярські набори на новий навчальний рік. Сподіваємось, що завдяки нашим спільним зусиллям діти, котрі отримали чудові подарунки, з задоволенням ними користуватимуться та навчатимуться трішки старанніше.

Збираючи канцтовари, ми допомагаємо зібрати до школи дітей з соціально вразливих сімей: малозабезпечених, багатодітних або неповних родин; а також сиріт, діток, позбавлених батьківського піклування, та інвалідів.

А потім було проведено два майстер-класи: творчий – з виготовлення листівок до Рош а-Шана для маломобільних клієнтів фонду та клієнтів з малих регіонів, а також театральний майстер-клас.