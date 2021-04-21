У складний час пандемії ми благаємо допомоги у Всевишнього захистити всі оселі від біди та вберегти кожну людину. І під час підсилених обмежень, коли люди знаходяться в повній ізоляції, стартував інтерактивний проект «Рука доброти». Наші клієнти всіх регіональних представництв отримують сувенірні долоньки Міріам з охоронною молитвою для дому та беруть участь у безпрограшній лотереї. Зараз ми готуємо призи і збираємо солодощі для цієї акції. Хто схвалює нашу ідею, вважає її вдалою і бажає підтримати нас у цьому починанні, підключайтеся до збору солодощів. В офісах ХБФ «Хесед Бешт» встановлені спеціальні коробки для солодких призів.
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